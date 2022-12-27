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Син Андрія Шевченка перейшов у лондонський клуб – ЗМІ

Юрій Лящук
glavcom.ua
Син Андрія Шевченка перейшов у лондонський клуб – ЗМІ
Крістіан Шевченко раніше займався в академії «Челсі»
фото з відкритих джерел

Сина Андрія Шевченка тренуватиме знаменитий Яя Туре

Працівник «1+1 Media» Ігор Циганик повідомив інформацію про Крістіана Шевченка, сина екстренера збірної України Андрія Шевченка. Про це журналіст повідомив у програмі «Циганик Live» на Football Hub.

«Наскільки я розумію, то син Андрія Миколайовича Шевченка перейшов у «Тоттенгем». Там, до речі, він працює з Яя Туре. У тій команді, в якій буде син Шевченка, одним з тренерів є якраз Туре», – сказав Циганик.

16-річний Крістіан Шевченко раніше займався в академії «Челсі».

Раніше повідомлялось, що син відомого футбольного тренера підписав контракт з клубом США.

Також колишній головний тренер збірної України Андрій Шевченко сфотографувався з президентом ФІФА Джанні Інфантіно.

Цікаво, що Андрій Шевченко вийшов зі складу Національного олімпійського комітету.

Читайте також: Андрій Шевченко може очолити збірну Польщі
Теги: ФК Тоттнем Готспур Яя Туре НОВИНИ ФУТБОЛУ Андрій Шевченко

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