Шевченко зробив спільний знімок з очільником ФІФА, який дружить з Путіним (фото)

У висловлюваннях президента ФІФА не зникла проросійська риторика

Навіть після повномасштабного вторгнення Росії на територію України у висловлюваннях президента ФІФА не зникла проросійська риторика

Колишній головний тренер збірної України Андрій Шевченко сфотографувався з президентом ФІФА Джанні Інфантіно. Про це повідомляє «Трибуна».

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Також на фото присутній колишній одноклубник Шевченка по «Мілану» Кака. Саме він й опублікував фото в сторіс першим (зараз його вже там немає), а Інфантіно його репостнув. Шевченко репост не робив.

Нагадаємо, Інфантіно очолив ФІФА у лютому 2016 року. У недавньому минулому швейцарець хизувався дружбою з диктатором окупантів Путіним. Навіть після повномасштабного вторгнення Росії на територію України у висловлюваннях президента ФІФА не зникла проросійська риторика.

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Відзначимо, президент Міжнародної федерації футболу (ФІФА) Джанні Інфантіно закликав запровадити режим припинення вогню на території України на час проведення Чемпіонату світу-2022 з футболу серед чоловіків у Катарі. Про це очільник ФІФА заявив під час саміту лідерів G20 на Балі.

Раніше повідомлялось, що Андрій Шевченко може очолити збірну Польщі.

Також Андрій Шевченко подарував Левандовскі пов'язку капітана збірної України за його підтримку України під час повномасштабного вторгнення Росії.

Цікаво, що Андрій Шевченко нещодавно зайнявся благородною справою: відвідав малечу, яка займається футболом на території деокупованої Бородянки.

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Нагадаємо, Шевченко розповів про війну у своїй рідній країні під час церемонії вручення «Золотого м'яча».