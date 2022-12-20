Війна з РФ: син відомого футбольного тренера виїхав з України
Костишин-молодший став гравцем клубу другої ліги США
Півзахисник Денис Костишин перейшов в клуб «Ель-Пасо» з другої ліги США.
Як повідомляє KDK, півзахисник виїхав з України як волонтер по системі «Шлях». Таким способом користуються клієнти агента Вадима Шаблія.
Раніше за такою ж схемою виїхали Єгор Ярмолюк, Владислав Кочергін та інші футболісти.
«Шлях» – це система, за допомогою якої перетинати кордон можуть водії призовного віку, які здійснюють перевезення для потреб ЗСУ або перевозять медичні вантажі або гуманітарну допомогу.
Нагадаємо, Денис Костишин підписав контракт з американським клубом до 2023 року.
Раніше повідомлялось, що український футболіст покинув польський клуб, щоб воювати з Росією.
Також колишній головний тренер збірної України Андрій Шевченко сфотографувався з президентом ФІФА Джанні Інфантіно.
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