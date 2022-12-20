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Війна з РФ: син відомого футбольного тренера виїхав з України

Юрій Лящук
glavcom.ua
Війна з РФ: син відомого футбольного тренера виїхав з України
Костишин підписав контракт з американським клубом до 2023 року
фото з відкритих джерел

Костишин-молодший став гравцем клубу другої ліги США

Півзахисник Денис Костишин перейшов в клуб «Ель-Пасо» з другої ліги США.

Як повідомляє KDK, півзахисник виїхав з України як волонтер по системі «Шлях». Таким способом користуються клієнти агента Вадима Шаблія.

Раніше за такою ж схемою виїхали Єгор Ярмолюк, Владислав Кочергін та інші футболісти.

«Шлях» – це система, за допомогою якої перетинати кордон можуть водії призовного віку, які здійснюють перевезення для потреб ЗСУ або перевозять медичні вантажі або гуманітарну допомогу.

Нагадаємо, Денис Костишин підписав контракт з американським клубом до 2023 року.

Раніше повідомлялось, що український футболіст покинув польський клуб, щоб воювати з Росією.

Також колишній головний тренер збірної України Андрій Шевченко сфотографувався з президентом ФІФА Джанні Інфантіно.

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Теги: волонтер росія Україна війна

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