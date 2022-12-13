Андрій Шевченко може очолити збірну Польщі

Шевченко очолював збірну України з 2016 до 2021 року

Президент Польської футбольної (PZPN) спілки мріє про те, щоб запросити на посаду наставника збірної Польщі Андрія Шевченка

Колишній тренер збірної України Андрій Шевченко може очолити національну команду Польщі, повідомляє Onet.pl.

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За інформацією джерела, президент Польської футбольної (PZPN) спілки Цезарій Кулеша може продовжити контракт нинішнього наставника команди Чеслава Міхневича, який закінчується наприкінці поточного року, ще на 12 місяців.

Однак Кулеша нещодавно заявив, що немає необхідності приймати рішення швидко, оскільки наступні матчі команди відбудуться лише наприкінці березня.

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Повідомляється, що президент PZPN мріє про те, щоб запросити на посаду наставника збірної Польщі Андрія Шевченка, який очолював збірну України з 2016 до 2021 року.

Поляки завершили участь на Чемпіонаті світу в Катарі на стадії 1/8, поступившись французам – 1:3.

Раніше повідомлялось, що Андрій Шевченко вийшов зі складу Національного олімпійського комітету.