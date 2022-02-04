Скандал на Олімпіаді: росіяни й американці не поділили лід і зіштовхнулися

Під час розминки представникам США і ОКР (Олімпійського комітету Росії) не вистачило місця на майданчику

На Олімпіаді в Пекіні почали змагання фігуристи в командному турнірі. Між представниками США і ОКР (Олімпійського комітету Росії) виник скандал. На розминці танцюристів не поділили лід чемпіони світу Синицина/Кацалапов і лідери збірної США Хаббелл/Донохью. Росіянин вирішив, що винен Доханью і прямо на льоду почав на того кричати. Не заспокоївся фігурист і в роздягальні, де продовжив сваритися.

Хто винен у зіткненні з'ясувати не вдалося. На майданчику справді тісно, адже на ньому одночасно знаходяться п'ять пар спортсменів.

В підсумку пара з ОКР поступилася 1,5 бала, а американці очолили турнірну таблицю після двох видів програми.

Українська команда йде десятою. Іван Шмуратко на лід не вийшов через хворобу, а в залік пішов лише результат пари Назарова/Нікітін.

Зазначимо, що в загальний залік ідуть три найкращі результати, тож в підсумку результат в загальнокомандну скарбничку не увійде.

Далі на лід вийдуть спортивні пари (Софія Голіченко – Артем Даренський) і жінки (Анастасія Шаботова).

Лідирує збірна США, яка в двох видах набрала максимальну кількість очок – 20. Далі – ОКР (17), Італія (14), Японія (13), Китай (11).

Церемонія відкриття Ігор відбудеться 4 лютого (де дивитися).