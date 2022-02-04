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    Скандал на Олімпіаді: росіяни й американці не поділили лід і зіштовхнулися

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    Момент зіткнення пар США та ОКР - Скандал на Олімпіаді: росіяни й американці не поділили лід і зіштовхнулися
    Момент зіткнення пар США та ОКР
    фото: скріншот

    Під час розминки представникам США і ОКР (Олімпійського комітету Росії) не вистачило місця на майданчику

    На Олімпіаді в Пекіні почали змагання фігуристи в командному турнірі. Між представниками США і ОКР (Олімпійського комітету Росії) виник скандал. На розминці танцюристів не поділили лід чемпіони світу Синицина/Кацалапов і лідери збірної США Хаббелл/Донохью. Росіянин вирішив, що винен Доханью і прямо на льоду почав на того кричати. Не заспокоївся фігурист і в роздягальні, де продовжив сваритися.

    Хто винен у зіткненні з'ясувати не вдалося. На майданчику справді тісно, адже на ньому одночасно знаходяться п'ять пар спортсменів.

    В підсумку пара з ОКР поступилася 1,5 бала, а американці очолили турнірну таблицю після двох видів програми.

    Українська команда йде десятою. Іван Шмуратко на лід не вийшов через хворобу, а в залік пішов лише результат пари Назарова/Нікітін.

    Зазначимо, що в загальний залік ідуть три найкращі результати, тож в підсумку результат в загальнокомандну скарбничку не увійде.

    Далі на лід вийдуть спортивні пари (Софія Голіченко – Артем Даренський) і жінки (Анастасія Шаботова).

    Лідирує збірна США, яка в двох видах набрала максимальну кількість очок – 20. Далі – ОКР (17), Італія (14), Японія (13), Китай (11).

    Церемонія відкриття Ігор відбудеться 4 лютого (де дивитися).

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    Теги: Олімпіада фігурне катання Максим Нікітін Олександра Назарова
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    Скандал на Олімпіаді: росіяни й американці не поділили лід і зіштовхнулися