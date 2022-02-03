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    Український фігурист захворів на коронавірус на Олімпіаді

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    Іван Шмуратко не допоможе фігуристам у командних змаганнях - Український фігурист захворів на коронавірус на Олімпіаді
    Іван Шмуратко не допоможе фігуристам у командних змаганнях
    фото з відкритих джерел

    Іван Шмуратко не візьме участь у командних змаганнях

    Єдиний представник України в чоловічій програмі фігурного катання на зимової Олімпіади захворів на коронавірус. Про це повідомляє пресслужба Національного олімпійського комітету.

    Першими змаганнями за участі наших спортсменів на XXIV Іграх в Пекіні буде командний турнір з фігурного катання, що стартує у день відкриття Ігор-2022.

    Україну представлятиме Софія Голіченко – Артем Даренський у спортивних парах, Олександра Назарова – Максим Нікітін у танцях на льоду та Анастасія Шаботова у жіночому одиночному катанні.

    Не зможе допомогти команді Іван Шмуратко – він пішов на самоізоляцію.

    Згідно з регламентом проведення змагань допускається участь у турнірі в трьох видах, замість чотирьох. «Наразі відчуваю спустошення, на жаль коронавірус втрутився в мої Олімпійські плани. Дуже хотів допомогти нашій команді і відчути цю незвичайну атмосферу змагань. Я бажаю здоров'я і успіху своїм друзям і партнерам по команді, буду тримати за них все, що можна тримати, поки що дистанційно, і чекаю на своє повернення на Олімпійський лід як можна скоріше», – сказав Шмуратко.

    Наразі фігурист почувається добре і сподівається виступити в індивідуальному турнірі, який розпочнеться 8 лютого.

    Раніше Шмуратко відмовився спілкуватися російською мовою на Олімпіаді і відповідав на запитання англійською.

    Відправилася на самоізоляцію і провідна українська біатлоністка Олена Білосюк.

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    Теги: Олімпіада фігурне катання Анастасія Шаботова Олександра Назарова
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    Український фігурист захворів на коронавірус на Олімпіаді