Тренер з боксу: Хто каже, що росіяни – брати, хай поїде на передову. Думка швидко зміниться

Дмитро Сосновський: Яка може бути повага до країни, яка вбиває моїх братів і сестер

Дмитро Сосновський прокоментував рекомендації Мінмолодьспорту не робити фото з росіянами

Заслужений тренер України з боксу Дмитро Сосновський, якого 2011 року було визнано найкращим тренером світу, прокоментував рекомендації, які отримали українські спортсмени перед зимовими Іграми в Пекіні. Наших олімпійців попросили уникати спільних фото із представниками країни-окупанта та давати інтерв'ю українською мовою.

«Таке рішення напрошувалося давно, адже війна триває не рік і не п'ять. І майже щодня у цій війні з Росією гинуть українці. До речі, коли я більше десяти років очолював національну збірну України з боксу, ми часто практикували спільні збори з атлетами з інших країн. Про проведення тренувань із росіянами навіть не замислювалися, – сказав Сосновський. – Будь моя воля, я взагалі не дозволяв би українським спортсменам стояти на одному п'єдесталі пошани з росіянами на чемпіонатах, де ще не заборонено їхній гімн. Яка може бути повага до країни-агресора, яка вбиває моїх братів та сестер, захоплює чужі території?»

Також Дмитро Сосновський розповів, скільки його боксерів воювало.

«Потрібно завжди бути патріотом України та мати чітку позицію. Як я можу ставитись до окупантів, якщо вони хочуть знищити мою країну? Але ми цього не дозволимо. Вже сім хлопців, які тренувалися у спеціалізованій боксерській залі, де я проводжу тренування, брали участь у бойових діях на сході України. Дякувати Богу, всі повернулися живими. А тим, хто стверджує, що ми один народ, що ми брати, і робить спільні фото з росіянами, я порадив би побувати на передовій. Упевнений, що вони одразу змінили б свою думку», – цитує Сосновського meta-ratings.

Раніше стало відомо, що наші олімпійці говоритимуть українською. В Росії почалася істерика, бруд полився рікою