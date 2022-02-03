Де і коли дивитися церемонію відкриття зимової Олімпіади

У Пекіні 4 лютого візьмуть старт XXІV Ігри

Олімпійські ігри в Пекіні сьогодні, 4 лютого, будуть відкриті на знаменитому стадіоні з неофіційною назвою «Пташине гніздо». Глядачів, як передбачається, буде не більше 30 відсотків від місткості арени і, переважно, це будуть офіційні особи. Зате у шоу візьмуть участь більше трьох тисяч акторів, а сама церемонія триватиме 100 хвилин. Завершиться відкриття ігор грандіозним феєрверком.

Команди, як і на минулій зимовій Олімпіаді, виведуть два прапороносці.

Нагадаємо, майже всі змагання відбудуться на тих самих аренах, на яких олімпійці виборювали медалі 14 років тому під час літніх Ігор. Звичайно, їх переобладнали під змові види спорту, але вони все одно мають неперевершений вигляд.

Церемонію відкриття XXІV Олімпіади в Пекіні 4 лютого транслюватиме «UA:Перший». Початок – о 14:00.

Раніше стало відомо, що коронавірусом заразилися два спортсмени з української делегації – біатлоністка Олена Білосюк і фігурист Іван Шмуратко.