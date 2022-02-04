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    Українські фігуристи набрали перші очки в командному турнірі Олімпіади

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    Олександра Назарова і Максим Нікітін принесли нашій збірній перші очки в командному турнірі - Українські фігуристи набрали перші очки в командному турнірі Олімпіади
    Олександра Назарова і Максим Нікітін принесли нашій збірній перші очки в командному турнірі
    фото з відкритих джерел

    В трьох видах програми наші спортсмени виступили лише два рази

    Перші українські спортсмени почали боротьбу за медалі на Олімпіаді в Пекіні. На лід вийшли фігуристки. На жаль, після трьох видів програми в командному турнірі наша команда йде на передостанньому, дев'ятому місці. Причиною невдачі стало захворювання на коронавірус Івана Шмуратка. У змаганнях чоловіків наш представник був відсутнім, тож команда отримала нуль очок.

    Серед дуетів у ритм-танці Олександра Назарова і Максим Нікітін зуміли випередити німецьку пару і набрати перші два очки.

    Зазначимо, що в загальний залік ідуть три найкращі результати, тож в підсумку результат в загальнокомандну скарбничку не увійде.

    Згодом на лід вийшли спортивні пари. Наші Софія Голіченко і Артем Даренський отримали дев'ятий результат. На таке ж місце з чотирма очками піднялася й українська збірна. 5 лютого на лід вийдуть жінки. У нас виступатиме Анастасія Шаботова.

    Лідирує збірна США, яка в двох видах набрала максимальну кількість очок – 28. Далі – ОКР (26), Японія (20), Китай (20), Італія (18).

    Церемонія відкриття Ігор відбудеться 4 лютого (де дивитися).

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    Теги: Олімпіада фігурне катання Олександра Назарова
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    Українські фігуристи набрали перші очки в командному турнірі Олімпіади