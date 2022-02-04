Українські фігуристи набрали перші очки в командному турнірі Олімпіади

В трьох видах програми наші спортсмени виступили лише два рази

Перші українські спортсмени почали боротьбу за медалі на Олімпіаді в Пекіні. На лід вийшли фігуристки. На жаль, після трьох видів програми в командному турнірі наша команда йде на передостанньому, дев'ятому місці. Причиною невдачі стало захворювання на коронавірус Івана Шмуратка. У змаганнях чоловіків наш представник був відсутнім, тож команда отримала нуль очок.

Серед дуетів у ритм-танці Олександра Назарова і Максим Нікітін зуміли випередити німецьку пару і набрати перші два очки.

Зазначимо, що в загальний залік ідуть три найкращі результати, тож в підсумку результат в загальнокомандну скарбничку не увійде.

Згодом на лід вийшли спортивні пари. Наші Софія Голіченко і Артем Даренський отримали дев'ятий результат. На таке ж місце з чотирма очками піднялася й українська збірна. 5 лютого на лід вийдуть жінки. У нас виступатиме Анастасія Шаботова.

Лідирує збірна США, яка в двох видах набрала максимальну кількість очок – 28. Далі – ОКР (26), Японія (20), Китай (20), Італія (18).

Церемонія відкриття Ігор відбудеться 4 лютого (де дивитися).