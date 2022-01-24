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    Українським олімпійцям видали інструкцію: жодних фото з росіянами

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    Вадим Гутцайт радить українським олімпійцям бути уважними - Українським олімпійцям видали інструкцію: жодних фото з росіянами
    Вадим Гутцайт радить українським олімпійцям бути уважними
    фото з відкритих джерел

    Наші спортсмени мають дивитися, коли де і з ким позувати на фотокамеру

    Напередодні зимової Олімпіади українські спортсмени отримали рекомендації, як реагувати на провокації з боку росіян, які лізтимуть робити спільні фото. Про це «Суспільному» розповів міністр молоді і спорту Вадим Гутцайт.

    «У нас була онлайн зустріч з усіма спортсменами і тренерами, як поводити себе у таких ситуаціях, коли будуть провокації, як це було на літній Олімпіаді. Всі спортсмени обізнані, вони знають, як себе поводити. Вони не повинні стояти разом, коли стоять спортсмени з Росії з прапором. Щоб вони не були разом. Вони повинні це знати. Ми над цим працювали. Після літньої Олімпіади не вперше зустрічалися зі спортсменами і це обговорювали», – сказав Гутцайт.

    Раніше «Главкому» стало відомо, що олімпійцям рекомендовано давати коментарі українською мовою. Через це в деяких впливових росіян сталася істерика і вони наввипередки змагалися, хто більше бруду виллє на українських чиновників.

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    Теги: Олімпіада
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    Українським олімпійцям видали інструкцію: жодних фото з росіянами