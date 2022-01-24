Українським олімпійцям видали інструкцію: жодних фото з росіянами

Наші спортсмени мають дивитися, коли де і з ким позувати на фотокамеру

Напередодні зимової Олімпіади українські спортсмени отримали рекомендації, як реагувати на провокації з боку росіян, які лізтимуть робити спільні фото. Про це «Суспільному» розповів міністр молоді і спорту Вадим Гутцайт.

«У нас була онлайн зустріч з усіма спортсменами і тренерами, як поводити себе у таких ситуаціях, коли будуть провокації, як це було на літній Олімпіаді. Всі спортсмени обізнані, вони знають, як себе поводити. Вони не повинні стояти разом, коли стоять спортсмени з Росії з прапором. Щоб вони не були разом. Вони повинні це знати. Ми над цим працювали. Після літньої Олімпіади не вперше зустрічалися зі спортсменами і це обговорювали», – сказав Гутцайт.

Раніше «Главкому» стало відомо, що олімпійцям рекомендовано давати коментарі українською мовою. Через це в деяких впливових росіян сталася істерика і вони наввипередки змагалися, хто більше бруду виллє на українських чиновників.