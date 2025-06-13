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Скандальний російський тренер може очолити збірну Польщі з футболу

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Скандальний російський тренер може очолити збірну Польщі з футболу
Черчесов постійно провокував скандали під час роботи в Казахстані

Останнім місцем роботи Черчесова була збірна Казахстану

Російські пропагандисти повідомляють, що скандальний фахівець Станіслав Черчесов є одним із основних кандидатів на посаду головного тренера збірної Польщі. Про це інформує «Главком».

Міхал Пробеж, який обіймав цю посаду з квітня 2023 року, залишив її після поразки від Фінляндії (1:2) у відбірному циклі до чемпіонату світу, а також після конфлікту з зірковим форвардом команди Робертом Левандовським.

Останнім місцем роботи Черчесова була збірна Казахстану, яку він залишив у січні 2025 року.

Під керівництвом Черчесова національна команда продемонструвала один із найгірших відрізків у своїй історії. У шести поєдинках Ліги Націй підопічні Черчесова набрали лише один гол, жодного разу не забили у ворота суперників та пропустили 15 м'ячів. Контракт тренера з Федерацією футболу Казахстану був чинний до літа 2026 року.

Черчесов постійно провокував скандали під час роботи в Казахстані. Він неодноразово вступав у конфлікти з місцевими спортивними журналістами, ображав їх і демонстративно відмовлявся вчити державну мову.

Так, Черчесов після поразки в матчі зі Словенією у Лізі націй почув питання від журналіста у футболці ПСЖ казахською мовою і відповів зустрічним питанням: «Ти по-французьки зараз кажеш?». Тоді Федерація футболу Казахстану зазначила, що «гумор тренера вийшов за межі».

Нагадаємо, збірна України здобула перемогу над командою Нової Зеландії з рахунком 2:1 у рамках міжнародного турніру Canadian Shield.  Матч відбувся на стадіоні BMO Field і став другим поєдинком для обох команд у рамках турніру. Перший тайм пройшов у рівній боротьбі й завершився без забитих м’ячів. У другій половині гри події розвивалися динамічніше. На 54-й хвилині Олексій Гуцуляк відкрив рахунок, вдало реалізувавши момент у штрафному майданчику суперника. Проте вже за п’ять хвилин новозеландець Марко Стаменич зрівняв рахунок. Вирішальний гол на 75-й хвилині забив Олександр Зінченко.

Як повідомлялося, збірна України з футболу зазнала поразки в першому матчі турніру Canadian Shield, поступившись Канаді.

Теги: Станіслав Черчесов НОВИНИ ФУТБОЛУ тренер

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