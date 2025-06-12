У лікарні помер уболівальник, якому стало погано під час матчу Фінляндія – Польща

Зустріч Фінляндія – Польща було перервано більш ніж на півгодини через те, що уболівальнику стало погано

Фінська футбольна асоціація висловила співчуття родичам померлого вболівальника

Помер уболівальник, якому стало погано під час матчу європейської кваліфікації чемпіонату світу 2026 року з футболу між збірними Фінляндії та Польщі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Футбольну асоціацію Фінляндії.

Гра пройшла у вівторок, 10 червня, на Олімпійському стадіоні в Гельсінкі та завершилася з рахунком 2:1 на користь збірної Фінляндії.

У другому таймі зустріч було перервано більш ніж на півгодини через те, що на трибунах одному з уболівальників стало погано. Йому була потрібна екстрена допомога реаніматологів, потім його було доставлено до лікарні.

«Поліція оголосила, що вболівальник, якому стало погано під час відбірного матчу чемпіонату світу з футболу, помер. Національна команда та Фінська футбольна асоціація висловлюють співчуття родичам уболівальника», – йдеться у заяві Футбольної асоціації Фінляндії.

Нагадаємо, після тривалої хвороби у неділю, 8 червня, на 89-му році життя пішов з життя колишній селекціонер та тренер дитячо-юнацької спортивної школи київського «Динамо» Іван Терлецький.

Як повідомлялося, головний інвестор краківського футбольного клубу «Вісла» Томас Кокосинський помер, подавившись вареником в одному з ресторанів. Бізнесмен прибув до Польщі з наміром завершити купівлю міноритарного пакету акцій «Вісли» вартістю $5 мільйонів. 4 червня за вечерею чоловік поперхнувся вареником в одному із краківських ресторанів. Він був госпіталізований у критичному стані через гіпоксію та смерть мозку.