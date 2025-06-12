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У лікарні помер уболівальник, якому стало погано під час матчу Фінляндія – Польща

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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У лікарні помер уболівальник, якому стало погано під час матчу Фінляндія – Польща
Зустріч Фінляндія – Польща було перервано більш ніж на півгодини через те, що уболівальнику стало погано
фото: PAP

Фінська футбольна асоціація висловила співчуття родичам померлого вболівальника

Помер уболівальник, якому стало погано під час матчу європейської кваліфікації чемпіонату світу 2026 року з футболу між збірними Фінляндії та Польщі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Футбольну асоціацію Фінляндії.

Гра пройшла у вівторок, 10 червня, на Олімпійському стадіоні в Гельсінкі та завершилася з рахунком 2:1 на користь збірної Фінляндії.

У другому таймі зустріч було перервано більш ніж на півгодини через те, що на трибунах одному з уболівальників стало погано. Йому була потрібна екстрена допомога реаніматологів, потім його було доставлено до лікарні.

«Поліція оголосила, що вболівальник, якому стало погано під час відбірного матчу чемпіонату світу з футболу, помер. Національна команда та Фінська футбольна асоціація висловлюють співчуття родичам уболівальника», – йдеться у заяві Футбольної асоціації Фінляндії.

Нагадаємо, після тривалої хвороби у неділю, 8 червня, на 89-му році життя пішов з життя колишній селекціонер та тренер дитячо-юнацької спортивної школи київського «Динамо» Іван Терлецький.

Як повідомлялося, головний інвестор краківського футбольного клубу «Вісла» Томас Кокосинський помер, подавившись вареником в одному з ресторанів. Бізнесмен прибув до Польщі з наміром завершити купівлю міноритарного пакету акцій «Вісли» вартістю $5 мільйонів. 4 червня за вечерею чоловік поперхнувся вареником в одному із краківських ресторанів. Він був госпіталізований у критичному стані через гіпоксію та смерть мозку.

Теги: смерть НОВИНИ ФУТБОЛУ

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