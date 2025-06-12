У лікарні помер уболівальник, якому стало погано під час матчу Фінляндія – Польща
Фінська футбольна асоціація висловила співчуття родичам померлого вболівальника
Помер уболівальник, якому стало погано під час матчу європейської кваліфікації чемпіонату світу 2026 року з футболу між збірними Фінляндії та Польщі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Футбольну асоціацію Фінляндії.
Гра пройшла у вівторок, 10 червня, на Олімпійському стадіоні в Гельсінкі та завершилася з рахунком 2:1 на користь збірної Фінляндії.
У другому таймі зустріч було перервано більш ніж на півгодини через те, що на трибунах одному з уболівальників стало погано. Йому була потрібна екстрена допомога реаніматологів, потім його було доставлено до лікарні.
«Поліція оголосила, що вболівальник, якому стало погано під час відбірного матчу чемпіонату світу з футболу, помер. Національна команда та Фінська футбольна асоціація висловлюють співчуття родичам уболівальника», – йдеться у заяві Футбольної асоціації Фінляндії.
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Як повідомлялося, головний інвестор краківського футбольного клубу «Вісла» Томас Кокосинський помер, подавившись вареником в одному з ресторанів. Бізнесмен прибув до Польщі з наміром завершити купівлю міноритарного пакету акцій «Вісли» вартістю $5 мільйонів. 4 червня за вечерею чоловік поперхнувся вареником в одному із краківських ресторанів. Він був госпіталізований у критичному стані через гіпоксію та смерть мозку.
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