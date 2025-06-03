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Гравці молодіжної збірної України з футболу прокоментували перемогу над «Мурсією»

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Гравці молодіжної збірної України з футболу прокоментували перемогу над «Мурсією»
Україна здобула перемогу з рахунком 4:0, забитими м'ячами відзначилися В'юнник, Волошин, Ванат і Велетень

Україна здобула перемогу над ФК «Мурсія» (U-21) з рахунком 4:0

 

2 червня молодіжна збірна України (U-21) у межах навчально-тренувального збору в Іспанії в товариському матчі обіграла місцевий ФК «Мурсія» (U-21) із рахунком 4:0 (голи – В'юнник, Волошин, Ванат, Велетень).

Як повідомляє «Главком», після поєдинку своїми враженнями з пресслужбою УАФ поділилися гравці синьо-жовтих Ілля Квасниця, Назар Волошин та Антон Царенко.

Ілля Квасниця (півзахисник): «Шліфуємо командну гру. Багато тактики, багато ігрової структури — оборона, атака».

Назар Волошин (півзахисник): «Установка тренера була — перенести на гру те, що ми відпрацьовували на тренуваннях. Вважаю, дуже добрий матч провели, забили багато голів». 

Антон Царенко (півзахисник): «Провели контрольний поєдинок проти «Мурсії», усі отримали ігрову практику. Мені здається, це хороша підготовка та хороший досвід перед початком фінального турніру». 

Генеральною ж репетицією перед фіналом європейської першості для підопічних Унаї Мельгоси стане товариський матч Іспанія (U-21) – Україна (U-21), який відбудеться 6 червня в іспанському місті Алькоркон на арені «Санто Домінго Стедіум». 

А потім молодіжна збірна України виступатиме у фінальному турнірі Євро-2025 (U-21) у Словаччині, де в межах групового раунду зіграє з командами Данії (12 червня), Фінляндії (15 червня) та Нідерландів (18 червня).

Склад молодіжної збірної України

Воротарі: Руслан Нещерет («Динамо» Київ), Георгій Єрмаков («Олександрія»), Владислав Крапивцов («Жирона», Іспанія).

Захисники: Арсеній Батагов («Трабзонспор», Туреччина), Артем Смоляков («Лос-Анджелес», США), Володимир Салюк («Металіст 1925» Харків), Едуард Козік («Колос» Ковалівка), Віталій Роман, Роман Дідик (обидва – «Рух» Львів), Тарас Михавко, Костянтин Вівчаренко (обидва – «Динамо» Київ), Ілля Крупський («Ворскла» Полтава).

Півзахисники: Антон Царенко («Лехія», Польща), Іван Варфоломєєв («Слован», Чехія), Владислав Велетень («Колос» Ковалівка), Ілля Квасниця, Олег Очеретько (обидва – «Карпати» Львів), Назар Волошин, Валентин Рубчинський, Максим Брагару, Володимир Бражко (усі – «Динамо» Київ), Олександр Яцик («Зоря» Луганськ), Борис Крушинський («Полісся» Житомир).

Нападники: Богдан В'юнник («Лехія», Польща), Владислав Ванат («Динамо» Київ).

Нагадаємо, «Парі Сен-Жермен» (ПСЖ) здобув історичну перемогу у фіналі Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2024/25. У матчі, що відбувся в Мюнхені, французи розгромили міланський «Інтер» з рахунком 5:0, уперше в своїй історії здобувши престижний європейський трофей.

Це був перший очний фінал між цими командами. На шляху до вирішального поєдинку «Інтер» не зазнав жодної поразки, послідовно здолавши «Феєнорд», «Баварію» та «Барселону». Натомість ПСЖ вийшов у фінал, вибивши «Брест», «Ліверпуль», «Астон Віллу» та «Арсенал».

Матч розпочався з активної гри ПСЖ, і вже на 12-й хвилині Ашраф Хакімі відкрив рахунок. Згодом, на 20-й хвилині, Дезіре Дуе подвоїв перевагу, скориставшись рикошетом після удару. У другому таймі парижани не зменшували тиску: Дуе оформив дубль на 63-й хвилині після передачі Вітіньї. Ще через десять хвилин Хвіча Кварацхелія реалізував вихід сам на сам із Зоммером, а крапку в зустрічі поставив 19-річний Сенні Маюлу на 87-й хвилині.

Це була лише друга зустріч в історії фіналів Ліги чемпіонів між французьким і італійським клубами після фіналу 1993 року між «Марселем» і «Міланом». Цьогорічна перемога стала не лише історичною для ПСЖ, а й найрозгромнішою у фіналах Ліги чемпіонів.

Цей тріумф приніс ПСЖ требл у сезоні 2024/25 – раніше клуб уже виграв чемпіонат Франції та національний кубок. Для «Інтера» це був другий фінал за останні три сезони, але й цього разу італійцям не вдалося здобути трофей – у 2023-му вони поступилися «Манчестер Сіті» з мінімальним рахунком.

Раніше ми писали, що перед фіналом Ліги чемпіонів «ПСЖ» – «Інтер» разом з футболістами на поле стадіону у Мюнхені вийшли діти, серед яких був 10-річний українець Михайло Палій.

У Михайла виявили агресивну форму раку у 7 років. Через це йому довелось ампутувати ногу. Він займається ампфутболом у клубі Pokrova Lviv AMP. До клубу він приєднався у 2024-му.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ

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