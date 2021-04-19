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    Скандальний боксер Редкач шкодує, що народився в Україні

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    Іван Редкач (ліворуч) образився на співвітчизників - Скандальний боксер Редкач шкодує, що народився в Україні
    Іван Редкач (ліворуч) образився на співвітчизників
    Фото з відкритих джерел

    Іван відреагував на коментарі, в яких його підняли на сміх через поразку

    Український боксер Іван Редкач прокоментував поразку від американця Реджиса Прогрейса. Багато вболівальників звинуватили Редкача в тому, що він симулював удар нижче пояса в поєдинку, який завершився перемогою його суперника одноголосним рішенням суддів, після того як бій зупинили.

    «Все добре. Пусть кажуть що завгодно. Комісія знає краще, для цього вона й існує. Я не дивлюся за всіма. Уже й мої гроші порахували, і витратили, або вже знають, як витратять.

    Мені шкода, що я народився в такій країні, де живуть злі, заздрісні і меркантильні люди – не всі, але більшість. Той же Папа Толя (Анатолій Ломаченко, батько екс-чемпіона світу Василя Ломаченко) пише Саші Гвоздику, що приїхав мене підтримати. Це вже старечий маразм», – написав Редкач в своєму «фейсбуці», відповідаючи на коментар одного з користувачів.

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    Іван Редкач пропустив удар по корпусу, але імітував, що його вдарили в пах. Після інциденту його винесли з рингу на ношах, а коментатори змагалися, в кого гостріше почуття гумору.

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    Теги: бокс Іван Редкач
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