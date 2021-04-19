  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус
    Новини

    «Аталанта» з Малиновським несподівано може стати чемпіоном Італії

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Руслан Малиновський поступово стає лідером команди з Бергамо - «Аталанта» з Малиновським несподівано може стати чемпіоном Італії
    Руслан Малиновський поступово стає лідером команди з Бергамо
    Фото з відкритих джерел

    Клуб з Бергамо вимагає дискваліфікації «Інтера», «Мілана» та «Ювентуса»

    Створення футбольної Суперліги розкололо футбольне суспільство. Всі розуміють, що провідні клуби, які в ній гратимуть, матимуть шалені прибутки і, відповідно, ширші можливості для комплектації команд. І регулювати цей процес буде дуже складно.

    Тому УЄФА погрожує сакціями, а деякі клуби вже пішли в атаку. Так представники Серії А вже закликали виключити з чемпіонату Італії трьох головних грандів. Серед бажаючих позбутися конкурентів виступила й «Аталанта» Руслана Малиновського.

    Як повідомляє La Repubblica, під час екстрених зборів клубів Серії А «Аталанта», «Кальярі» і «Верона» закликали виключити «Ювентус», «Мілан» і «Інтер» з Ліги. При цьому самі учасники Суперліги не поспішають залишати національні змагання до запуску нового турніру.

    У Суперлізі також візьмуть участь шість англійських команд («Арсенал», «Ліверпуль», «Манчестер Сіті», «Манчестер Юнайтед», «Челсі» і «Тоттенхем») і три іспанські гранди ( «Атлетіко», «Барселона» і мадридський « Реал »). Президентом ліги став Флорентіно Перес, який займає аналогічну посаду в «Реалі».

    Зазначимо, що «Аталанта» в чемпіонаті Італії йде третьою. Попереду «Інтер» і «Мілан», а позаду – «Ювентус». У разі виключення цих клубів команда з Бергамо може стати чемпіоном.

    Читайте також:

    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Ювентус ФК Інтер (Мілан) ФК «Аталанта» ФК «Мілан»
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies