«Аталанта» з Малиновським несподівано може стати чемпіоном Італії

Клуб з Бергамо вимагає дискваліфікації «Інтера», «Мілана» та «Ювентуса»

Створення футбольної Суперліги розкололо футбольне суспільство. Всі розуміють, що провідні клуби, які в ній гратимуть, матимуть шалені прибутки і, відповідно, ширші можливості для комплектації команд. І регулювати цей процес буде дуже складно.

Тому УЄФА погрожує сакціями, а деякі клуби вже пішли в атаку. Так представники Серії А вже закликали виключити з чемпіонату Італії трьох головних грандів. Серед бажаючих позбутися конкурентів виступила й «Аталанта» Руслана Малиновського.

Як повідомляє La Repubblica, під час екстрених зборів клубів Серії А «Аталанта», «Кальярі» і «Верона» закликали виключити «Ювентус», «Мілан» і «Інтер» з Ліги. При цьому самі учасники Суперліги не поспішають залишати національні змагання до запуску нового турніру.

У Суперлізі також візьмуть участь шість англійських команд («Арсенал», «Ліверпуль», «Манчестер Сіті», «Манчестер Юнайтед», «Челсі» і «Тоттенхем») і три іспанські гранди ( «Атлетіко», «Барселона» і мадридський « Реал »). Президентом ліги став Флорентіно Перес, який займає аналогічну посаду в «Реалі».

Зазначимо, що «Аталанта» в чемпіонаті Італії йде третьою. Попереду «Інтер» і «Мілан», а позаду – «Ювентус». У разі виключення цих клубів команда з Бергамо може стати чемпіоном.