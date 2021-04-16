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    Стало відомо, коли Джошуа і Ф’юрі проведуть перший бій

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    Ентоні Джошуа і Тайсн Ф'юрі вже рік домовляються про поєдинок - Стало відомо, коли Джошуа і Ф’юрі проведуть перший бій
    Ентоні Джошуа і Тайсн Ф'юрі вже рік домовляються про поєдинок
    Фото з відкритих джерел

    Промоутер Едді Хірн повідомив, що об’єднавчий поєдинок відбудеться в липні

    Серіал з визначенням дати та місцем проведення поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу з боксу в суперважкій вазі триває. Вже минув майже рік, як команди Ентоні Джошуа і Тайсона Ф‘юрі домовилися про бій, а досі не визначено де у коли він має пройти.

    Поєдинок не відбувся в грудні минулого року, не зустрінуться боксери й на початку червня. Але про те, що бій відбудеться влітку цього року, дав гарантію промоутер Едді Хірн.

    «Джошуа і Ф'юрі погодили місце проведення бою. Вибрали один з варіантів. Залишилося тільки підписати і все офіційно оголосити, – заявив Хірн. – Вчора спілкувався з Тайсоном, він узготив те, що йому запропонували. Скоро оголосимо місце і дату. Бій точно відбудеться влітку, десь на розі липня-серпня».

    Раніше Джошуа і Ф'юрі погодили проведення двох поєдинків.

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    Теги: бокс Тайсон Ф'юрі Ентоні Джошуа
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