Стало відомо, коли Джошуа і Ф’юрі проведуть перший бій

Ентоні Джошуа і Тайсн Ф'юрі вже рік домовляються про поєдинок

Промоутер Едді Хірн повідомив, що об’єднавчий поєдинок відбудеться в липні

Серіал з визначенням дати та місцем проведення поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу з боксу в суперважкій вазі триває. Вже минув майже рік, як команди Ентоні Джошуа і Тайсона Ф‘юрі домовилися про бій, а досі не визначено де у коли він має пройти.

Поєдинок не відбувся в грудні минулого року, не зустрінуться боксери й на початку червня. Але про те, що бій відбудеться влітку цього року, дав гарантію промоутер Едді Хірн.

«Джошуа і Ф'юрі погодили місце проведення бою. Вибрали один з варіантів. Залишилося тільки підписати і все офіційно оголосити, – заявив Хірн. – Вчора спілкувався з Тайсоном, він узготив те, що йому запропонували. Скоро оголосимо місце і дату. Бій точно відбудеться влітку, десь на розі липня-серпня».

Раніше Джошуа і Ф'юрі погодили проведення двох поєдинків.