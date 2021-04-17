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    Скандаліст Редкач розповів про нелюбов Ломаченка і дружбу з Усиком

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    Іван Редкач вміє дістати не тільки кулаком, а й словом - Скандаліст Редкач розповів про нелюбов Ломаченка і дружбу з Усиком
    Іван Редкач вміє дістати не тільки кулаком, а й словом
    Фото з відкритих джерел

    Український боксер вважає, що йому дістається за правду

    У ніч на 17 квітня український боксер Іван Редкач візьме участь у вечері боксу Triller Fight Club в Атланті, де зустрінеться з колишнім чемпіоном світу у напівсередній вазі Реджисом Прогрейсом. За поєдинок Іван отримає $250 тис. Його суперник на півмільйона доларів більше.

    Напередодні бою Редкач розповів про стосунки з іншими видатними українськими боксерами Василем Ломачко та Олександром Усиком.

    «Знайте: якщо я говорю в бік Ломаченка і Усика, значить, я говорю правду. Просто люди не люблять цього і блокують. Навіщо тоді заводити соціальні мережі, якщо блокувати?

    У мене з Усиком ніколи не було конфлікту. Я просто прокоментував його якийсь політичний коментар. Там втрутилася стороння особа. А я як з Сашею дружив, так і дружу. Він хороший хлопець», – наводить слова Редкача ua.tribuna.

    Раніше Редкач посварився з Ломаченком. За словами Івана, в Америці вони з Василем зустрілися в церкві, і одесит його відштовхнув на людях. Після інциденту Редкач постійно чіпляє Ломаченка, а в його поєдинку проти Лопеса, в якому українець поступився, відкрито підтримував суперника Василя.

    Редкач влітку 2019 року провів перший бій у напівсередній вазі і здобув перемогу над екс-чемпіоном світу в двох вагових категоріях американцем Девоном Александером, нокаутувавши його в 6 раунді.

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      Теги: бокс Василь Ломаченко Іван Редкач Олександр Усик
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