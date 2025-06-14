«Скандинави не люблять». Депутатка Держдуми зробила дивну заяву про допуск росіян до змагань

Журова: Скандинави не люблять росіян, тому досі не піднімається питання повернення лижників, біатлоністів

Журова вважає, що російських спортсменів не пустять у скандинавські країни, навіть якщо вони матимуть допуск до змагань

Депутат Державної думи РФ та олімпійська чемпіонка Світлана Журова вважає, що національність керівників міжнародних федерацій впливає на допуск російських спортсменів до змагань. Про це повідомляє «Главком».

«Національність керівників міжнародних федерацій сто відсотків впливає на допуск наших спортсменів у тих чи інших видах. Я казала це з самого початку. На жаль, така залежність справді простежується. У лижних видах спорту очевидно скандинавське лобі. Скандинави не люблять росіян, тому досі не порушується питання повернення наших лижників, біатлоністів», – сказала Журова.

Також вона вважає, що російських спортсменів не пустять у скандинавські країни, навіть якщо вони матимуть допуск до змагань.

«Ми їм суперники. Навіщо скандинавам сильні російські лижники на змаганнях? Ось вони прикриваються політичними причинами, щоб усунути сильного конкурента – Росію. Плюс у скандинавських країнах проходить багато турнірів з біатлону, лижних видів. Вони просто не пустять російських спортсменів у свої країни, навіть якщо ми матимемо допуск на самі змагання», – заявила Журова.

Як повідомлялося, шоста ракетка світу росіянка Мірра Андрєєва лайкала дописи про діяльність пропутінської організації «Народний фронт», яка допомагає окупантам.

Мірра Андрєєва лайкала дописи багаторазового призера чемпіонатів Росії з гірськолижного спорту Антона Єнджиєвського.

Антон Єнджиєвський – активіст організації «Народний фронт», яка за підтримку війни перебуває під санкціями ЄС, Канади, Швейцарії та України. Зокрема, він публікував у своєму Instagram фотографії про те, як він надсилав допомогу російським окупантам.

Єнджиєвський також брав участь у пропагандистських заходах, організованих «Народним фронтом». Мірра Андрєєва поставила лайки двом публікаціям на сторінці Антона про пропагандистські заходи, організовані підсанкційною організацією.

Мірра Андрєєва та її сестра Еріка Андрєєва (посідає 102 місце у рейтингу WTA) також зробили кілька фотографій з Єнджиєвським та Миколою Олюніним.

У 2024 році Микола Олюнін був довіреною особою диктатора Володимира Путіна на президентських «виборах» у Росії.