Трамп тисне на сенатора Грема, щоб послабити санкції проти Росії – WSJ

Трамп заявив, що законопроєкт не має ухвалюватися без його прямого схвалення

Трамп вважає, що закон може перешкодити його планам з налагодження відносин із Росією

Адміністрація Дональда Трампа чинить тиск на сенатора-республіканця Ліндсі Грема, щоб послабити його законопроєкт про санкції проти Росії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на матеріал The Wall Street Journal.

За інформацією видання, упродовж останніх тижнів Білий дім та представники адміністрації чинного президента США контактували з офісом Грема. Їх мета – внести зміни до документа, які б надали президенту більше свободи у запровадженні або відмові від санкцій. Зокрема, йдеться про зміну формулювання «повинен» на «може» в тексті законопроєкту, що фактично зробило б санкції необов’язковими.

Крім того, адміністрація прагне, аби до законопроєкту додали винятки для країн, які підтримують Україну –зокрема щодо жорстких 500% мит на товари з держав, що торгують із Росією. Це формулювання дозволило б уникнути санкцій для європейських союзників Києва.

Головний співавтор документа від Демократичної партії, сенатор Річард Блюменталь, підтвердив факт закритих переговорів із Білим домом, однак відмовився коментувати їх зміст.

Сам Ліндсі Грем визнав, що планує внести до документа певні зміни. Водночас він публічно не підтримав пропозицій, яких, за даними журналістів, вимагає адміністрація Трампа. 5 червня в Овальному кабінеті Дональд Трамп заявив, що законопроєкт не має ухвалюватися без його прямого схвалення.

Наразі документ має підтримку 82 сенаторів із обох партій – цього достатньо, аби подолати президентське вето. У законі йдеться про запровадження санкцій проти ключових посадовців РФ та секторів російської економіки, а також про високі мита для країн, що продовжують вести бізнес із Москвою.

За даними WSJ, Трамп вважає, що закон може перешкодити його планам з налагодження відносин із Росією, навіть попри його прагнення припинити війну в Україні.

Раніше ми писали, що американські сенатори Річард Блюменталь та Ліндсі Грем нагадали, що підготували законопроєкт про запровадження первинних та вторинних санкцій проти Росії та осіб, які підтримують російську агресію в Україні. Його наразі підтримав 81 сенатор. Як передає «Главком», їхня спільна заява опублікована на сайті Блюменталя.

Сенатори нагадали, що проєкт передбачає запровадження, зокрема, 500% мита на імпортні товари з країн, які купують російські нафту, газ, уран та інші товари.

«Ці санкції будуть запроваджені, якщо Росія відмовиться від добросовісних переговорів щодо досягнення тривалого миру з Україною або розпочне інші дії, включаючи військове вторгнення, які підриватимуть суверенітет України після досягнення миру», – заявили американські законодавці.