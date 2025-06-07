Головна Світ Політика
search button user button menu button

Трамп тисне на сенатора Грема, щоб послабити санкції проти Росії – WSJ

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Трамп тисне на сенатора Грема, щоб послабити санкції проти Росії – WSJ
Трамп заявив, що законопроєкт не має ухвалюватися без його прямого схвалення
фото: The White house/Facebook

Трамп вважає, що закон може перешкодити його планам з налагодження відносин із Росією

Адміністрація Дональда Трампа чинить тиск на сенатора-республіканця Ліндсі Грема, щоб послабити його законопроєкт про санкції проти Росії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на матеріал The Wall Street Journal.

За інформацією видання, упродовж останніх тижнів Білий дім та представники адміністрації чинного президента США контактували з офісом Грема. Їх мета – внести зміни до документа, які б надали президенту більше свободи у запровадженні або відмові від санкцій. Зокрема, йдеться про зміну формулювання «повинен» на «може» в тексті законопроєкту, що фактично зробило б санкції необов’язковими.

Крім того, адміністрація прагне, аби до законопроєкту додали винятки для країн, які підтримують Україну –зокрема щодо жорстких 500% мит на товари з держав, що торгують із Росією. Це формулювання дозволило б уникнути санкцій для європейських союзників Києва.

Головний співавтор документа від Демократичної партії, сенатор Річард Блюменталь, підтвердив факт закритих переговорів із Білим домом, однак відмовився коментувати їх зміст.

Сам Ліндсі Грем визнав, що планує внести до документа певні зміни. Водночас він публічно не підтримав пропозицій, яких, за даними журналістів, вимагає адміністрація Трампа. 5 червня в Овальному кабінеті Дональд Трамп заявив, що законопроєкт не має ухвалюватися без його прямого схвалення.

Наразі документ має підтримку 82 сенаторів із обох партій – цього достатньо, аби подолати президентське вето. У законі йдеться про запровадження санкцій проти ключових посадовців РФ та секторів російської економіки, а також про високі мита для країн, що продовжують вести бізнес із Москвою.

За даними WSJ, Трамп вважає, що закон може перешкодити його планам з налагодження відносин із Росією, навіть попри його прагнення припинити війну в Україні.

Раніше ми писали, що американські сенатори Річард Блюменталь та Ліндсі Грем нагадали, що підготували законопроєкт про запровадження первинних та вторинних санкцій проти Росії та осіб, які підтримують російську агресію в Україні. Його наразі підтримав 81 сенатор. Як передає «Главком», їхня спільна заява опублікована на сайті Блюменталя.

Сенатори нагадали, що проєкт передбачає запровадження, зокрема, 500% мита на імпортні товари з країн, які купують російські нафту, газ, уран та інші товари.

«Ці санкції будуть запроваджені, якщо Росія відмовиться від добросовісних переговорів щодо досягнення тривалого миру з Україною або розпочне інші дії, включаючи військове вторгнення, які підриватимуть суверенітет України після досягнення миру», – заявили американські законодавці.

Теги: росія санкції Дональд Трамп Сенат США

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Комбс залишається під вартою федерального уряду під час судового розгляду, який суддя сподівається завершити до свята 4 липня
Трамп може помилувати репера P. Diddy – Washington Post
Вчора, 20:52
Сукупні доходи РФ від нафти й газу впали на 35%
Кремль без грошей? Нафтові доходи Росії падають через світові ціни
4 червня, 21:55
Лавров анонсував новий раунд переговорів та назвав вимоги РФ
Лавров анонсував новий раунд переговорів та назвав вимоги РФ
28 травня, 10:55
Володимир Зеленський вважає найреалістичнішими майданчиками для переговорів Туреччину, Ватикан і Швейцарію
Африка і Мальта. Президент розказав про ідеї нових переговорних майданчиків
28 травня, 10:05
Із 24 травня, частина території на Сумщині позначена як окупована росіянами
Росіянам вдалося закріпитися на Сумщині – DeepState
24 травня, 20:58
Автори дослідження виокремили удари по Кривому Рогу, де між серпнем 2024 і березнем 2025 року постраждало вісім готелів
Росіяни активно ціляться по українських готелях: аналітики назвали задум окупантів
16 травня, 14:09
Мережко: Якщо Китай побачить, що справа у війні йде до якоїсь деескалації, він буде намагатися скористатися цим як прихований адвокат Путіна
«Росія – це палій, Китай – це пожежник». Соратник Зеленського пояснив, яку гру веде Пекін
15 травня, 07:49
«Путін 5 років готував цей захід як тріумф. А вийшло – як привід записатися на позачерговий прийом до начальства»
Сі показує Трампу – Путін мій. Що насправді відбувалося на Красній площі 9 травня
10 травня, 08:52
В аеропортах Росії колапс
Україна знайшла по-справжньому слабке місце РФ
7 травня, 17:57

Політика

Трамп тисне на сенатора Грема, щоб послабити санкції проти Росії – WSJ
Трамп тисне на сенатора Грема, щоб послабити санкції проти Росії – WSJ
В ОП сподіваються на зустріч Зеленського з Трампом під час саміту G7 у Канаді
В ОП сподіваються на зустріч Зеленського з Трампом під час саміту G7 у Канаді
Трамп планує продати Tesla через суперечку з Маском
Трамп планує продати Tesla через суперечку з Маском
Ексміністр оборони Британії пояснив, як Китай бере участь у війні проти України
Ексміністр оборони Британії пояснив, як Китай бере участь у війні проти України
Трамп утримується від тиску на Китай щодо військової допомоги Росії
Трамп утримується від тиску на Китай щодо військової допомоги Росії
Канцлер Німеччини провалив головну мету візиту до Трампа – NYT
Канцлер Німеччини провалив головну мету візиту до Трампа – NYT

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
238K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 6 червня: ситуація на фронті
91K
Карта повітряних тривог України онлайн 6 червня 2025
39K
Депутат Держдуми РФ назвав особу, яка може повернути Росію на міжнародні спортивні змагання
12K
ЗМІ: Ключовий кандидат на посаду директора БЕБ приховав російське громадянство батька?
11K
Канцлер Німеччини провалив головну мету візиту до Трампа – NYT
4876
«Мене звільнили, бо не дала». Актриса Катерина Вишнева звинуватила режисера Білоуса у домаганнях

Новини

РФ знищила будівлю Херсонської ОДА. Нові заяви Трампа про Україну. Головне за 5 червня
5 червня, 21:17
У Києві та низці областей оголошено відбій тривоги через ракетну небезпеку
5 червня, 18:13
Технології Кремля застрягли у 2000-х: чим досі користується Путін
5 червня, 03:59
Розмова Трампа з Путіним, підсумки 28-го «Рамштайну». Головне за 4 червня
4 червня, 21:11
Росія атакувала Суми, СБУ втретє підірвала Кримський міст. Головне за 3 червня
3 червня, 21:14
Звільнення українських медійників з полону РФ: у Європі ухвалено резолюцію
3 червня, 17:55

Прес-релізи

MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
13 травня, 16:34
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua