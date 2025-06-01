ISW: Путін готує Росію до тривалої війни з Україною і НАТО

Путін припускає, що російські військові зможуть продовжувати поступове просування в Україні нескінченно, зазначають в ISW

Кремль продовжує підготовку російського суспільства і російської оборонно-промислової бази до затяжної війни з Україною і потенційної майбутньої війни з НАТО. Як інформує «Главком», про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни.

Як вказують аналітики, російський лідер Володимир Путін 30 травня підписав указ, що дає змогу в разі невиконання підприємством ОПК державних оборонних замовлень у період воєнного стану позбавляти прав акціонерів підприємств і призначати замість них керуючу компанію. Указ поширюється на цивільні авіаційні та суднобудівні компанії, військові компанії з розроблення та виробництва, а також державних субпідрядників.

У такий спосіб Путін встановлює правові умови, що дають змогу контролювати російську економіку і ОПК у разі введення Кремлем повного воєнного стану з метою переведення країни на повністю військові рейки, зазначають аналітики.

«Кремль готує російське суспільство та економіку до затяжної війни в Україні, отже Росія не зацікавлена в сумлінних переговорах для досягнення дипломатичного врегулювання війни», – зазначається у звіті.

При цьому публічні заяви російських чиновників дають зрозуміти, що Росія зберігає ширші територіальні цілі в Україні, які виходять за рамки чотирьох областей, які Росія незаконно оголосила анексованими.

Аналітики нагадують, що чиновник Держдуми Андрій Картаполов заявив, що Україна ризикує втратити міста Запоріжжя, Дніпро, Суми, Харків, Одесу та Миколаїв, якщо відмовиться від мирного врегулювання.

Як зазначають аналітики, заява Картополова вказує на те, що Кремль розраховує, що російські сили зможуть вести затяжну війну проти України для досягнення цих територіальних цілей, і не зацікавлений у сумлінних переговорах:

ISW вважає, що Путін дотримується теорії перемоги, яка передбачає, що російські військові зможуть продовжувати поступове, повільне просування в Україні нескінченно.

Зауважимо, на новий раунд мирних переговорів між Росією та Україною, який має відбутися у Стамбулі 2 червня, поїдуть ті ж самі посадовці, що й минулого разу. Главою переговорної делегації є помічник кремлівського диктатора Володимир Мединський.

Також до її складу входять заступник міністра закордонних справ Михайло Галузін, голова головного управління Генштабу збройних сил РФ Ігор Костюков та заступник міністра оборони Олександр Фомін.

Президент Володимир Зеленський заявив, що станом на вечір суботи ані Україна, ані її партнери не мають чіткої інформації про те, що росіяни мають намір запропонувати на переговорах у Стамбулі.