Курсантів Костромської академії РХБЗ відправляють на війну в Україну під виглядом «бойового досвіду» – Атеш

Російське військове командування використовує курсантів Військової академії РХБЗ у Костромі для виконання бойових завдань на території України. Цих молодих офіцерів, включно з іноземними громадянами, відправляють на фронт під приводом здобуття «бойового досвіду». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на рух спротиву «Атеш».

За інформацією, отриманою від агентів «Атеш» серед курсантів, майбутніх офіцерів направляють в Україну для роботи з обладнанням радіаційного, хімічного та біологічного захисту (РХБЗ) в умовах активних бойових дій. Це відбувається на завершальному етапі їхнього навчання.

фото: Атеш

«Атеш» також зазначає, що іноземні курсанти академії не є винятком: їх також відправляють на фронт для набуття бойового досвіду. Після повернення вони, ймовірно, впроваджуватимуть отримані знання в національні армії своїх країн.

Нагадаємо, раніше «Атеш» заявляли про те, що російські окупаційні сили активно готуються до можливих ударів та посилюють заходи безпеки у тимчасово окупованому Криму.

До слова, учасники руху опору «Атеш» повідомили про успішну диверсію у Смоленській області РФ.

Зазначається, що там було виведено з ладу релейний шаф на залізничній гілці, яку російські військові активно використовували для перевезення зброї та техніки на північний фронт, а саме до кордонів із Сумською та Чернігівською областями України.