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Мединський заявив про окрему зустріч з Умєровим у Стамбулі

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Мединський заявив про окрему зустріч з Умєровим у Стамбулі
Мединський: Зустріч була. Вона зіграла важливу роль у підготовці загальної сесії

Володимир Мединський зазначив, що ця зустріч мала важливе значення для підготовки спільної сесії переговорів

Помічник російського диктатора Володимира Путіна Володимир Мединський заявив, що провів окрему зустріч із міністром оборони України Рустемом Умєровим у Стамбулі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російське агентство ТАСС.

За словами Мединського, ця зустріч мала важливе значення для підготовки спільної сесії переговорів.

«Зустріч була. Вона зіграла важливу роль у підготовці загальної сесії», – зазначив представник Кремля.

Крім того, за інформацією російських ЗМІ Мединський та Умєров розмовлявляли 2,5 години.

Нагадаємо, що Мединський очолює російську делегацію на переговорах, тоді як українську сторону представляє Рустем Умєров.

Раніше ми писали, що у понеділок, 2 червня, у Стамбулі почався другий раунд переговорів делегацій України та Російської Федерації. Напередодні, 1 червня, президент Володимир Зеленський вніс зміни до складу делегації – зі списку виключено Олексія Маловацького, натомість включено Юрія Ковбасу, Євгена Острянського та Андрія Фоміна.

Документ, з яким українська делегація поїхала до Стамбула на переговоримістить положення про перемир'я, гарантії безпеки, а також зустріч президента Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна. 

Радник керівника Офісу президента підкреслив, що російська сторона досі не озвучила жодної конкретної позиції чи вимог щодо майбутніх переговорів. Він назвав це «унікальним випадком», коли делегація вирушає на зустріч, не оприлюднивши жодних деталей про свій порядок денний: «Вони не мають публічно пред'явленої позиції, щоб її проаналізувати. Переговори так не ведуться – це свідчить, що вони можуть бути беззмістовними».

Тим часом перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця та позаштатний радник голови Офісу президента Олександр Бевз, які входять до складу української переговорної делегації, зустрілися з представниками Німеччини, Італії та Великої Британії. Сторони скоординували позиції напередодні зустрічі української та російської делегацій.

Теги: росія Стамбул переговори Рустем Умєров

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