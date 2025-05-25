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На Харківщині росіяни знищили два стада корів

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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На Харківщині росіяни знищили два стада корів
У результаті влучань пошкоджено корівники та складські приміщення місцевої ферми
фото: Офіс генерального прокурора

Ворог застосував шість ударних безпілотників

Унаслідок злочинних російських ударів гинуть не лише люди, але й тварини. Під час сьогоднішніх ударів вночі, 25 травня, росіяни знищили ферми на Харківщині, де загинула худоба. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Офіс генерального прокурора.

Так, 25 травня близько 02:00 російська армія атакувала село Мокра Рокитна Харківського району. Ворог застосував шість ударних безпілотників. У результаті влучань пошкоджено корівники та складські приміщення місцевої ферми. Загинули щонайменше 30 голів великої рогатої худоби.

На Харківщині росіяни знищили два стада корів фото 1

Також уночі російські «Шахеди» вдарили по селу Слобожанське, що на Ізюмщині. Пошкоджено будівлі сільськогосподарського підприємства. Загинули щонайменше 10 голів телиць.

На Харківщині росіяни знищили два стада корів фото 2

Нагадаємо, вночі, 25 травня, Росія масовано атакувала Україну. Під удар «шахедами» та ракетами потрапив Київ. У столиці є пошкодження та постраждалі.

У Харкові було три удари по місту.

Під удар потрапив і житловий будинок у Миколаєві.

Росія завдала ракетного удару по Тернополю. Є пошкодження.

Також у ніч на 25 травня Конотоп пережив наймасованіший і комбінований удар з часів 2-ї Світової.

На Хмельниччині зазнала руйнувань цивільна інфраструктура, є загиблі та поранені.

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Теги: росія армія тварини війна

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