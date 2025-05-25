На Харківщині росіяни знищили два стада корів

У результаті влучань пошкоджено корівники та складські приміщення місцевої ферми

Ворог застосував шість ударних безпілотників

Унаслідок злочинних російських ударів гинуть не лише люди, але й тварини. Під час сьогоднішніх ударів вночі, 25 травня, росіяни знищили ферми на Харківщині, де загинула худоба. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Офіс генерального прокурора.

Так, 25 травня близько 02:00 російська армія атакувала село Мокра Рокитна Харківського району. Ворог застосував шість ударних безпілотників. У результаті влучань пошкоджено корівники та складські приміщення місцевої ферми. Загинули щонайменше 30 голів великої рогатої худоби.

Також уночі російські «Шахеди» вдарили по селу Слобожанське, що на Ізюмщині. Пошкоджено будівлі сільськогосподарського підприємства. Загинули щонайменше 10 голів телиць.

Нагадаємо, вночі, 25 травня, Росія масовано атакувала Україну. Під удар «шахедами» та ракетами потрапив Київ. У столиці є пошкодження та постраждалі.

У Харкові було три удари по місту.

Під удар потрапив і житловий будинок у Миколаєві.

Росія завдала ракетного удару по Тернополю. Є пошкодження.

Також у ніч на 25 травня Конотоп пережив наймасованіший і комбінований удар з часів 2-ї Світової.

На Хмельниччині зазнала руйнувань цивільна інфраструктура, є загиблі та поранені.