Головна Світ Політика
search button user button menu button

Генштаб підтвердив удар по Болхівському заводу

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Генштаб підтвердив удар по Болхівському заводу
Безпілотники уразили Болхівський завод напівпровідникових приладів в Орловській області
фото: Facebook/Генштаб

Підприємство постачає продукцію до щонайменше 19 підприємств воєнно-промислового комплексу Росії

У ніч на 21 травня підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ уразили Болхівський завод напівпровідникових приладів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Зазначається, що завод в Орловській області є одним з провідних підприємств РФ в галузі розробки та виробництва напівпровідникових пристроїв і компонентів. Основними напрямками діяльності є створення напівпровідникових приладів, мікроелектроніки, силової електроніки, діодів та діодних збірок, мікросхем для імпульсних джерел живлення, оптоелектронних комутаторів, сервоприводів.

Підписуйтеся на Telegram-канал «Главкома»

Підприємство постачає продукцію до щонайменше 19 підприємств воєнно-промислового комплексу Росії, пов'язаних з виробництвом зокрема літаків компанії «Сухой», ракет «Іскандер» і «Кинджал». Попри те, що завод перебуває під міжнародними санкціями, щорічно він виробляє майже три мільйони приладів, а працює на ньому близько 700 осіб.

«Підтверджено досягнення району цілі десятьма одиницями БпЛА. Зафіксовано пожежу. Детальна інформація щодо наслідків ураження об’єкта уточнюється. Сили оборони продовжують вживати всіх заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російських окупантів та змусити РФ припинити збройну агресію проти України», – йдеться в заяві.

Відомо, що Болхівський завод виробляє мікросхеми, напівпровідники, індикатори, мікроскладання та «вічні батареї» для радіоелектронної апаратури. Продукція заводу використовується в системах зв'язку, управління, РЕБ та тренажерах для танків та ракетних комплексів. Він співпрацює з концерном «Сузір'я» та іншими структурами ОПК.

До слова, вночі російські війська завдали удару по двох промислових підприємствах у місті Суми. Також вибухи лунали в Києві та Харкові.

Теги: Генштаб росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Українську делегацію на переговорах у Стамбулі очолив міністр оборони Рустем Умєров
Туреччина назвала головний здобуток переговорів у Стамбулі
17 травня, 11:55
Мерц у дописі згадав про присутність Зеленського на переговорах в Туреччині
Канцлер Німеччини Мерц: 17-й пакет санкцій проти Росії готовий
16 травня, 03:21
Ситуація на фронті 11 травня
Лінія фронту станом на 11 травня 2025. Зведення Генштабу
11 травня, 23:10
Меморіал Аризони Перл Гарбор
День перемоги у США. Який слід залишили українці
8 травня, 18:08
Українці – суперсила, що рятує світ
Путін недооцінив українців: уроки для світу
6 травня, 19:22
Гра Путіна з Трампом – це спосіб вирівняти відносини з Сі
У Путіна тепер єдине бажання – вижити фізично
2 травня, 20:01
Німкеня хотіла вивезти до Росії 15 тис. євро, які планувала витратити на медичні послуги 
Євро не врятують. ЄС заборонив ввозити готівку до Росії на медичне лікування
30 квiтня, 17:21
Чому Україні небезпечно погоджуватися на невизначений мир
Ціна миру: що має насторожити Україну
26 квiтня, 21:41
Раніше Росія участі північнокорейців у війні не визнавала, лише казала про «посилення співпраці» з КНДР
Росія офіційно визнала участь військових КНДР у війні проти України
26 квiтня, 15:57

Політика

Відправка військових до України: позиція нового президента Румунії
Відправка військових до України: позиція нового президента Румунії
Генштаб підтвердив удар по Болхівському заводу
Генштаб підтвердив удар по Болхівському заводу
Чи відправить Польща військових до України? Туск поставив крапку у питанні
Чи відправить Польща військових до України? Туск поставив крапку у питанні
США відмовилися вносити в заяву G7 пункт про подальшу підтримку України – Politico
США відмовилися вносити в заяву G7 пункт про подальшу підтримку України – Politico
Путін надів каску і взявся рятувати ситуацію на Курщині
Путін надів каску і взявся рятувати ситуацію на Курщині
Ізраїль готується вдарити по іранських ядерних об'єктах – CNN
Ізраїль готується вдарити по іранських ядерних об'єктах – CNN

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
224K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 21 травня: ситуація на фронті
84K
Карта повітряних тривог України онлайн 21 травня 2025
29K
«З ним покінчено». Стало відомо, чому Маск зник із публічного простору – Politico
17K
Кандидат у президенти Польщі може заблокувати вступ України в НАТО
12K
Сенатори США подали резолюцію про повернення українських дітей до укладення мирної угоди
11K
Росія завалила огірками Польщу. Імпорт був «значно вищим за минулорічний»

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 04:58
У Мексиці невідомі застрелили двох помічників мера Мехіко
Сьогодні, 03:27
Візит кронпринца Норвегії до України, ухвалення санкцій проти РФ. Головне за 20 травня
Вчора, 20:59
Розмова Трампа та Путіна, запуск фонду ЄС для переозброєння України. Головне за 19 травня
19 травня, 21:23
Соліст Ziferblat вигукнув зі сцени Євробачення «Слава Україні»
17 травня, 22:50
День вишиванки 2025: історія, традиції та цікаві факти про свято
15 травня, 00:00

Прес-релізи

MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
13 травня, 16:34
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua