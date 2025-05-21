Генштаб підтвердив удар по Болхівському заводу

Підприємство постачає продукцію до щонайменше 19 підприємств воєнно-промислового комплексу Росії

У ніч на 21 травня підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ уразили Болхівський завод напівпровідникових приладів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Зазначається, що завод в Орловській області є одним з провідних підприємств РФ в галузі розробки та виробництва напівпровідникових пристроїв і компонентів. Основними напрямками діяльності є створення напівпровідникових приладів, мікроелектроніки, силової електроніки, діодів та діодних збірок, мікросхем для імпульсних джерел живлення, оптоелектронних комутаторів, сервоприводів.

Підприємство постачає продукцію до щонайменше 19 підприємств воєнно-промислового комплексу Росії, пов'язаних з виробництвом зокрема літаків компанії «Сухой», ракет «Іскандер» і «Кинджал». Попри те, що завод перебуває під міжнародними санкціями, щорічно він виробляє майже три мільйони приладів, а працює на ньому близько 700 осіб.

«Підтверджено досягнення району цілі десятьма одиницями БпЛА. Зафіксовано пожежу. Детальна інформація щодо наслідків ураження об’єкта уточнюється. Сили оборони продовжують вживати всіх заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російських окупантів та змусити РФ припинити збройну агресію проти України», – йдеться в заяві.

Відомо, що Болхівський завод виробляє мікросхеми, напівпровідники, індикатори, мікроскладання та «вічні батареї» для радіоелектронної апаратури. Продукція заводу використовується в системах зв'язку, управління, РЕБ та тренажерах для танків та ракетних комплексів. Він співпрацює з концерном «Сузір'я» та іншими структурами ОПК.

До слова, вночі російські війська завдали удару по двох промислових підприємствах у місті Суми. Також вибухи лунали в Києві та Харкові.