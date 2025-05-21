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Окупанти відключили звʼязок деяким областям РФ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Окупанти відключили звʼязок деяким областям РФ
У роботі операторів сталися збої після того, як військове керівництво РФ дало вказівку відключити мережу
фото з відкритих джерел

Росія не вперше цілеспрямовано відключає своїм громадянам звʼязок

У Липецькій області тимчасово обмежили роботу мобільного інтернету «з метою безпеки». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські ЗМІ.

За словами губернатора регіону Ігоря Артамонова, рішення про тимчасове відключення «ухвалено військовослужбовцями з метою безпеки». Чиновник також поскаржився на атаки безпілотників над різними регіонами країни. Зазначається, що доступ до мобільного інтернету буде відновлено «щойно дозволять обставини».

На проблеми з доступом до мобільного інтернету також поскаржилися жителі Володимирської області, підмосковної Балашихи та інших міст (Корольов, Електросталь, Щолково). Росіяни повідомили про збої в роботі всіх чотирьох мобільних операторів – МТС, «Білайн», «Мегафон» і «Теле2». «Білайн» повідомив, що мобільний зв'язок у Підмосков'ї може працювати «з перервами» через незалежні від оператора причини. «Мегафон» також заявив про «зовнішні причини» збоїв.

Нагадаємо, жителі Москви і Підмосков'я перед 9 травня масово скаржилися на збої в роботі мобільного інтернету і зв'язку. Речник диктатора РФ Дмитро Пєсков попросив москвичів «з розумінням» поставитися до цих заходів, пояснюючи їх необхідністю «належного рівня» проведення святкових заходів.

До слова, усі провідні оператори зв'язку в Іспанії, включаючи Movistar, Orange, Vodafone, Digimobil та O2, зазнали масштабного збою. Мільйони користувачів залишились без можливості здійснювати дзвінки, отримувати текстові повідомлення та користуватися мобільним інтернетом. За даними вебсайту DownDetector, проблеми почалися вчора близько пʼятої ранку і швидко поширилися на більшу частину країни, охопивши всі великі міста, такі як Мадрид, Малага, Барселона, Валенсія та Севілья.

Теги: росія мобільний зв’язок

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