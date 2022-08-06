Скандування про Путіна. УЄФА ухвалив рішення щодо «Фенербахче»

Турецький клуб отримав попередження та штраф

Дисциплінарний комітет УЄФА ухвалив рішення щодо неналежної поведінки вболівальників турецького клубу «Фенербахче» під час матчу з київським «Динамо» 27 липня.

На сайті УЄФА повідомляється, що комітет виніс попередження «Фенербахче» та оштрафував клуб на 50 тисяч євро.

У рішенні вказано, що мають бути частково закриті трибуни (щонайменше 5 тисяч місць) під час наступного матчу клубного турніру УЄФА «за жбурляння предметів і вигукування провокаційного повідомлення образливого характеру».

Зазначене часткове закриття стадіону підлягає випробувальному терміну в два роки, починаючи з дати рішення дисциплінарного комітету УЄФА.

Нагадаємо, 27 липня під час матчу з «Динамо» турецькі фанати на трибунах стадіону «Шюкрю Сараджо» вигукували слова підтримки на адресу президента Росії Володимира Путіна.

«Фенербахче» засудив скандування про Путіна під час матчу з «Динамо». Але президент «Фенербахче» Алі Коч заявив, що стамбульський клуб не вибачатиметься за те, що фанати клубу скандували «Володимир Путін».

Раніше повідомлялося, що УАФ офіційно звернулася до УЄФА щодо неприйнятних скандувань з боку турецьких фанатів на матчі другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів «Фенербахче» – «Динамо».

Варто зазначити, що київське «Динамо» стало переможцем протистояння зі стамбульським «Фенербахче» у другому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів.