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Президент «Фенербахче» заявив, що не вибачатиметься перед Україною

Христина Жиренко
Сьогодні, 15:47 glavcom.ua
Президент «Фенербахче» заявив, що не вибачатиметься перед Україною
Є так багато факторів, що розділяють країни. Футбол не має стояти на першому місці – сказав Коч

Алі Коч вважає, що вибачатися має посол України в Туреччинні

Президент «Фенербахче» Алі Коч заявив, що стамбульський клуб не вибачатиметься за те, що фанати клубу скандували «Володимир Путін» під час матчу з київським «Динамо».

«Ми не вибачатимемося перед Україною. Пояснюю причину. Після нескінченних промов українського посла він має вибачитись перед нами. Ви, мабуть, були вражені шанувальниками протилежної команди, котрі з трепетом ставляться до кожної теми у ЗМІ.

Є спільнота, яка не соромиться переходити на наш бік, хто б не був керівництвом, президентом чи спортсменом. Ми зосереджені на об'єднанні, а не на розділенні. Є так багато факторів, що розділяють країни, що футбол не має стояти на першому місці», – сказав Коч.

Раніше повідомлялося, що УАФ офіційно звернулася до УЄФА щодо неприйнятних скандувань з боку турецьких фанатів на матчі другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів «Фенербахче» – «Динамо».

Теги: ФК Фенербахче НОВИНИ ФУТБОЛУ Туреччина

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