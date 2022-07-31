Скандування про Путіна. Посол України в Туреччині подякував «Фенербахче»

Боднар пропонує виправляти непорозуміння через діалог

Посол України в Туреччині Василь Боднар, коментуючи скандальну поведінку фанатів «Фенербахче» на матчі-відповіді другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів проти «Динамо», дав зрозуміти, що всі можливі непорозуміння між Україною та Туреччиною мають бути виправлені, а тиражування різних цитат навколо події завершене, щоб цим не скористалася ворожа пропаганда.

«1. В Україні триває страшна війна. Росія – ворог, Путін – вбивця.

2. Туреччина доброзичлива, футбол – це пристрасть, «Фенербахче» – сильна команда.

3. Виправляємо непорозуміння через діалог. Я хотів би подякувати «Фенербахче» за лист та пояснення.

4. На цьому ми закінчуємо обговорення та не дозволяємо російській пропаганді цим скористатися», – написав Боднар.

Нагадаємо, президент «Фенербахче» Алі Коч заявив, що стамбульський клуб не вибачатиметься за те, що фанати клубу скандували «Володимир Путін» під час матчу з київським «Динамо».

Раніше повідомлялося, що УАФ офіційно звернулася до УЄФА щодо неприйнятних скандувань з боку турецьких фанатів на матчі другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів «Фенербахче» – «Динамо».