Скориставшись пандемією, Українська асоціація футболу повернулася до «диктаторських законів»



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Ультрас проводили чималоакцій проти футболу по паспортах Світлина - Главком

Глядачів на трибуни знову намагатимуться впускати за паспортами

28 серпня Українською асоціацією футболу було прийнято новий медичний протокол щодо проведення матчів в Україні.

За новим протоколом квитки можна продавати тільки онлайн. У квитках повинні бути вказані особисті дані глядача, вхід на стадіон дозволений тільки за посвідченням особи. Також на вході проводиться температурний скринінг кожного.

Дистанція між уболівальниками на трибунах повинна бути не менше 1,5 метра. За це відповідає організатор матчу, як і за запобігання скупчення великої кількості людей. Заборонено знімати маски і контактувати з іншими людьми на території стадіону.

Фанатський сектор гостей може бути заповнений на максимум, ніж 25%. Розмір фанатського сектора повинен бути не більше 5% від місткості стадіону.

Новий медпротокол поки не опублікований на сайтах української Прем’єр-ліги, Професійної футбольної ліги та Української асоціації футболу.

Цікаво, що свого часу в коментарі «Главкому» помічниця головного санітарного лікаря України Віктора Ляшка Марія Іваник сказала наступне: «Такого поняття як «медичний протокол» не існує. Є рекомендації головного санітарного лікаря».

Нинішнє рішення УАФ виглядає черговою спробою запровадити вхід на стадіон за паспортами, який був прописаний у «диктаторських законах» 16 січня 2014 року і проти якого завжди виступали українські ультрас.