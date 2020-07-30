Українська асоціація футболу оголосила тотальний карантин? Журналістів не пустили на матч лідерів Першої ліги

Зі зрозумілих тільки УАФ причин на матч «Оболонь-Бровар» - «Інгулець» не допустили не лише глядачів, а й представників ЗМІ Світлина - Футбол24

ЗМІ з допомогою маніпуляцій навколо епідеміологічної ситуації не допустили на гру «Оболонь-Бровар» - «Інгулець»

Користуючись епідеміологічною ситуацією в країні і пов’язаними з нею карантинними заходами, Українська асоціація футболу не допустила журналістів на центральний матч 27-го туру першої ліги чемпіонату України з футболу між «Оболонню-Бровар» і лідером турніру, клубом «Інгулець» з села Петрове на Кропивниччині. Зустріч розпочалася о 19:00 на київській «Оболонь-Арені». У Міністерстві охорони здоров’я від цих обмежень відхрестилися.

Будучи на гру акредитованими, за 45 хвилин до початку поєдинку кореспондент «Главкома» отримав дзвінок від прес-аташе клубу «Оболонь-Бровар» Олександра Кравченка. Він повідомив, що представникам ЗМІ доступ на гру закрив делегат Української асоціації футболу Леонід Ярмолинський. «Допущені тільки представники телеканалу-транслятора. Інші питання до пана Ярмолинського», - повідомив Олександр Кравченко.

Пан Ярмолинський на дзвінок «Главкома» відповів: «Це рішення – не моя забаганка. Воно прийняте згідно з вимогами медичного протоколу». На уточнюючі питання Леонід Михайлович відповідати не забажав.

Ситуація дивна ще й тому, що за добу до того на київському НСК «Олімпійський» відбувався поєдинок за участь у Лізі Європи між «Колосом» із Ковалівки і «Маріуполем». На цю зустріч були допущені не лише ЗМІ, а й 25% глядачів від загального вмісту стадіону (згідно з офіційними даними, гру відвідали 5 070 вболівальників).

Щоб прояснити ситуацію, «Главком» зателефонував помічниці головного санітарного лікаря України Віктора Ляшка Марії Іваник.

«Відповідно до рекомендацій Міністерства охорони здоров’я, допускати журналістів можна, – каже пані Іваник. – Все інше – запитання до клубу і організаторів. Такого поняття як «медичний протокол» не існує. Є рекомендації головного санітарного лікаря».

Збагнути, чому Леонід Ярмолинський чи Українська асоціація футболу вирішили не допускати ЗМІ на матч «Оболонь-Бровар» - «Інгулець», складно. Зауважимо, що два тижні тому поєдинок «Інгульця» проти івано-франківського «Прикарпаття» завершився скандалом. Рефері матчу Іван Бондар прийняв низку помилкових рішень, які вплинули на результат зустрічі і допомогли «Інгульцеві» перемогти 1:0.

Леонід Ярмолинський – людина не дуже публічна, але в грудні 2016 року запам’ятався тим, що силоміць намагався не допустити до висвітлення подій на Меморіалі Балакіна журналіста телеканалу «2+2» Костянтина Андріюка. У той час пан Ярмолинський ще був лайнсменом, але вже був працівником Комітету арбітрів ФФУ/УАФ.