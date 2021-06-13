Відомий російський коментатор: збірна Росії – повний нуль

«У цієї «команди» сьогодні не було нічого» – Андронов

«У збірної Росії не було яєць» – коментатор

Відомий спортивний коментатор Олексій Андронов розкритикував збірну Росії, яка зазнала поразки від національної команди Бельгії з рахунком 0: 3 в Санкт-Петербурзі в першому матчі на Євро-2020.

«Можливо, це не найгірша гра збірної. Навіть при Черчесові. Але вона сама безнадійна. На мій погляд – за історію збірної. У цієї «команди» сьогодні не було нічого. Воротаря, захисту, середини, атаки. Яєць. Настрою. Самоповаги. Просто нуль. Є 4 дні на підготовку», – написав Андронов у своєму Фейсбук.

16 червня збірної Росії належить зіграти в Санкт-Петербурзі проти національної команди Фінляндії, яка в першому турі виграла у датських футболістів з рахунком 1: 0.

Нагадаємо, 12 червня збірна Бельгії розпочала Євро-2020 з упевненої перемоги. Лідер рейтингу ФІФА і головний фаворит чемпіонату Європи без зайвих зусиль здолала росіян. Гра пройшла в Санкт-Петербурзі, хоча номінальними господарями були бельгійці. Рахунок матчу – 3:0. Два голи на рахунку нападника бельгійців Рамелу Лукаку. Ще один м’яч забив Меньє. Перший м’ яч Рамелу присвятив своєму одноклубникові по міланському «Інтеру» Крістіану Еріксону.

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