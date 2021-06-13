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    Відомий російський коментатор: збірна Росії – повний нуль

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    &laquo;У цієї &laquo;команди&raquo; сьогодні не було нічого&raquo; &ndash; Андронов - Відомий російський коментатор: збірна Росії – повний нуль

    «У цієї «команди» сьогодні не було нічого» – Андронов

    Фото з відкритих джерел

    «У збірної Росії не було яєць» – коментатор

    Відомий спортивний коментатор Олексій Андронов розкритикував збірну Росії, яка зазнала поразки від національної команди Бельгії з рахунком 0: 3 в Санкт-Петербурзі в першому матчі на Євро-2020.

    «Можливо, це не найгірша гра збірної. Навіть при Черчесові. Але вона сама безнадійна. На мій погляд – за історію збірної. У цієї «команди» сьогодні не було нічого. Воротаря, захисту, середини, атаки. Яєць. Настрою. Самоповаги. Просто нуль. Є 4 дні на підготовку», – написав Андронов у своєму Фейсбук.

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    16 червня збірної Росії належить зіграти в Санкт-Петербурзі проти національної команди Фінляндії, яка в першому турі виграла у датських футболістів з рахунком 1: 0.

    Нагадаємо, 12 червня збірна Бельгії розпочала Євро-2020 з упевненої перемоги. Лідер рейтингу ФІФА і головний фаворит чемпіонату Європи без зайвих зусиль здолала росіян. Гра пройшла в Санкт-Петербурзі, хоча номінальними господарями були бельгійці. Рахунок матчу – 3:0. Два голи на рахунку нападника бельгійців Рамелу Лукаку. Ще один м’яч забив Меньє. Перший м’ яч Рамелу присвятив своєму одноклубникові по міланському «Інтеру» Крістіану Еріксону.

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    Теги: Росія ФІФА чемпіонат світу Євро-2020
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    Відомий російський коментатор: збірна Росії – повний нуль