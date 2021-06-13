Де дивитися матч Нідерланди – Україна

Команда Андрія Шевченка бере старт на чемпіонаті Європи з футболу грою в Амстердамі

Збірна України сьогодні, 13 червня, проведе свій перший матч на Євро-2020. Суперник – один з фаворитів чемпіонату збірна Нідерландів. Примітно, що в голландській пресі нашій команді приділяється мінімум уваги. Пишуть здебільшого про свою команду і досить зневажливо ставляться до нас. Це відчув і Андрій Шевченко. На прес-конференціях йому неодноразово давали зрозуміти – є велика команда Нідерландів і є скромненька Україні. Тренер тримався гідно.

Через Крістіана Еріксена, який ледве не вмер на футбольному полі, увага до нашого матчу була невеликою. Сьогодні також більше обговорюють ганьбу Росії в матчі з Бельгією. Що ж, треба дочекатися вечора і змусити говорити вже про себе.

Матч на арені Йохана Кройфа в Амстердамі між збірними Нідерландів та України відбудеться в прайм-тайм. Він розпочнеться о 21:55. Трансляції – на ТРК «Україна», «Футбол 1», цифрових майданчиках «Мегого», «Олл.тв».

Про завдання збірної України розповів Мирон Маркевич: «Ставки» на футбольне Євро від Мирона Маркевича: сильні і слабкі сторони нашої збірної.