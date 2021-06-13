  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус
    Новини

    Де дивитися матч Нідерланди – Україна

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Збірна України до старту готова - Де дивитися матч Нідерланди – Україна
    Збірна України до старту готова
    Фото з відкритих джерел

    Команда Андрія Шевченка бере старт на чемпіонаті Європи з футболу грою в Амстердамі

    Збірна України сьогодні, 13 червня, проведе свій перший матч на Євро-2020. Суперник – один з фаворитів чемпіонату збірна Нідерландів. Примітно, що в голландській пресі нашій команді приділяється мінімум уваги. Пишуть здебільшого про свою команду і досить зневажливо ставляться до нас. Це відчув і Андрій Шевченко. На прес-конференціях йому неодноразово давали зрозуміти – є велика команда Нідерландів і є скромненька Україні. Тренер тримався гідно.

    Через Крістіана Еріксена, який ледве не вмер на футбольному полі, увага до нашого матчу була невеликою. Сьогодні також більше обговорюють ганьбу Росії в матчі з Бельгією. Що ж, треба дочекатися вечора і змусити говорити вже про себе.

    Матч на арені Йохана Кройфа в Амстердамі між збірними Нідерландів та України відбудеться в прайм-тайм. Він розпочнеться о 21:55. Трансляції – на ТРК «Україна», «Футбол 1», цифрових майданчиках «Мегого», «Олл.тв».

    Про завдання збірної України розповів Мирон Маркевич: «Ставки» на футбольне Євро від Мирона Маркевича: сильні і слабкі сторони нашої збірної.

    Читайте також:

    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Євро-2020
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Де дивитися матч Нідерланди – Україна