Сльози чемпіона: відео чемпіонських миттєвостей Дмитра Підручного
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Розсилка
Дмитро Підручний не міг стримати емоцій
Костянтин Клименко
Дмитро шокував світ біатлону
Сьогодні, 10 березня, українець Дмитро Підручний став чемпіоном світу з біатлону. У шведському Естерсунді 27-річний тернополянин виграв гонку переслідування, випередивши на фініші на 8,3 секунди лідера світового сезону Йоганнеса Бьо з Норвегії.
До Підручного чемпіоном світу з біатлону не ставав жоден чоловік-українець. Навіть з урахуванням часів СССР.
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