Сльози чемпіона: відео чемпіонських миттєвостей Дмитра Підручного



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Дмитро Підручний не міг стримати емоцій Костянтин Клименко

Дмитро шокував світ біатлону

Сьогодні, 10 березня, українець Дмитро Підручний став чемпіоном світу з біатлону. У шведському Естерсунді 27-річний тернополянин виграв гонку переслідування, випередивши на фініші на 8,3 секунди лідера світового сезону Йоганнеса Бьо з Норвегії.

До Підручного чемпіоном світу з біатлону не ставав жоден чоловік-українець. Навіть з урахуванням часів СССР.