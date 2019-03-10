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    Сльози чемпіона: відео чемпіонських миттєвостей Дмитра Підручного

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    Дмитро Підручний не міг стримати емоцій - Сльози чемпіона: відео чемпіонських миттєвостей Дмитра Підручного
    Дмитро Підручний не міг стримати емоцій
    Костянтин Клименко

    Дмитро шокував світ біатлону

    Сьогодні, 10 березня, українець Дмитро Підручний став чемпіоном світу з біатлону. У шведському Естерсунді 27-річний тернополянин виграв гонку переслідування, випередивши на фініші на 8,3 секунди лідера світового сезону Йоганнеса Бьо з Норвегії.

    До Підручного чемпіоном світу з біатлону не ставав жоден чоловік-українець. Навіть з урахуванням часів СССР.

     Читайте також: Тренер збірної з біатлону: Підручний - хороша, мудра, інтеліґентна людина, яка робить те, що я кажу
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