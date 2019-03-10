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    Підручний: Коли після другої стійки вийшов другим, мені кричали, що там йде група

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    Дмитро Підручний поки не може повірити в те, що зробив - Підручний: Коли після другої стійки вийшов другим, мені кричали, що там йде група
    Дмитро Підручний поки не може повірити в те, що зробив
    Костянтин Клименко

    Перший коментар новоспеченого чемпіона світу

    Переможець гонки переслідування на чемпіонаті світу в Естерсунді (Швеція) українець Дмитро Підручний поділився емоціями після завоювання золотої медалі.

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    «Поки без емоцій, не віриться, що це нарешті сталося, - каже Дмитро. - Поки складно щось сказати. Ця гонка поки як в тумані. Говорити про емоції поки складно. Я знав, що сьогодні складна погода. Коли після другої стійки вийшов другим, мені кричали, що там група йде. Розумів, що все буде вирішуватися на останній стрільбі. Потрібно було відпрацювати чисто і швидко, щоб боротися за медалі. Пощастило, що суперники багато помилялися».

    На фініші Підручний випередив Йоганнеса Бьо на 8,3 секунди.

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    біатлон чемпіонат світу Дмитро Підручний Йоганнес Бьо
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