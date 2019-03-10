Підручний: Коли після другої стійки вийшов другим, мені кричали, що там йде група



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Дмитро Підручний поки не може повірити в те, що зробив Костянтин Клименко

Перший коментар новоспеченого чемпіона світу

Переможець гонки переслідування на чемпіонаті світу в Естерсунді (Швеція) українець Дмитро Підручний поділився емоціями після завоювання золотої медалі.

«Поки без емоцій, не віриться, що це нарешті сталося, - каже Дмитро. - Поки складно щось сказати. Ця гонка поки як в тумані. Говорити про емоції поки складно. Я знав, що сьогодні складна погода. Коли після другої стійки вийшов другим, мені кричали, що там група йде. Розумів, що все буде вирішуватися на останній стрільбі. Потрібно було відпрацювати чисто і швидко, щоб боротися за медалі. Пощастило, що суперники багато помилялися».

На фініші Підручний випередив Йоганнеса Бьо на 8,3 секунди.