«Сови неспокійні»: Апеляцію «Динамо» на проведення матчу без вболівальників відхилено



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Насолодитись атмосферою матчу можна вже зараз УАФ

Ніхто не заважатиме роботі VAR

Українські футбольні чиновники зібралися у середу, 5 лютого, на засідання Апеляційного комітету УАФ, щоб розглянути прохання команди київського «Динамо» щодо пом’якшення кари у «справі плаксивого Тайсона».

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У підсумку пом’якшення кияни не дочекалися, а це значить, що матч 22 лютого 2020 на НСК «Олімпійський» між «Динамо» та «Ворсклою» пройде без глядачів, але з системою VAR, яка дебютує в українському чемпіонаті.

Нагадаємо, 10 листопада 2019 року у грі «Шахтаря» та «Динамо» у Харкові бразильсьий гравець команди Ахметова Тайсон страшенно образився на фанів команди київського «Динамо», в їх вигуках він відчув образливі для себе нотки та трактував їх не як неповагу до себе особисто, а як печерний расизм.

Оскільки Тайсон є прихильником ідеології чорного расизму та рекламує їх у соцмережах, українська футбольна влада визнала його експертом у цьому питанні та стала на його сторону.

Вболівальники «Динамо» у свою чергу іронічно заявляли, що імітували не вигуки мавп, а намагалися відтворити крики сови, а також прагнули зачепити Тайсона персонально - і в жодному разі не хотіли образити його чорношкірих людей.

Проте КДК встав на сторону Тайсона та покарав команду київського «Динамо» штрафом в 500 000 євро та баном на один матч.

Джерело: Главком СПОРТ