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    Екс-футболіст «Металіста»: Тайсон ще у нас відмовлявся тренуватися, ходив ображений

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    Сергій Валяєв вважає, що чоловік має залишатися чоловіком - Екс-футболіст «Металіста»: Тайсон ще у нас відмовлявся тренуватися, ходив ображений
    Сергій Валяєв вважає, що чоловік має залишатися чоловіком
    ФК «Металіст»

    Сергій Валяєв не розуміє поведінки капітана «Шахтаря» в матчі з «Динамо»

    Екс-гравець «Металіста» Сергій Валяєв присоромив колишнього партнера за харківською командою Тайсона за нечоловічу поведінку в матчі «Шахтар» - «Динамо».

    «Тайсон ще в «Металісті» відмовлявся тренуватися, просив його відпустити, ходив ображений. Хотів піти. На зборах команда тренувалася – а він сидить. Потім з ним спілкувалися, вмовляли, просили, знаходили потрібні слова – президент, помічники.

    Складно сказати, що змусило його плакати, чому він так хвилювався. Напевно, це щось особисте. Можливо, він якийсь дуже сентиментальний, тонка натура, тонка душевна конституція, я не знаю. Але ти ж мужик найперше! Повинна бути якась сила внутрішня. Образили – піди забий два м'ячі Києву і цим доведи, щоб усі закрили роти. А плакати – я цього не розумію», - сказав Валяєв в ефірі Youtube-каналу Stargorod Sport.

    Нагадаємо, що капітан «Шахтаря» Тайсон образився на «укання» з трибун, яке він вважав расизмом. Динамівські фанати натомість стверджують, що то була акція на підтримку плямистих сов.

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