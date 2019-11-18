Екс-футболіст «Металіста»: Тайсон ще у нас відмовлявся тренуватися, ходив ображений



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Сергій Валяєв не розуміє поведінки капітана «Шахтаря» в матчі з «Динамо»

Екс-гравець «Металіста» Сергій Валяєв присоромив колишнього партнера за харківською командою Тайсона за нечоловічу поведінку в матчі «Шахтар» - «Динамо».

«Тайсон ще в «Металісті» відмовлявся тренуватися, просив його відпустити, ходив ображений. Хотів піти. На зборах команда тренувалася – а він сидить. Потім з ним спілкувалися, вмовляли, просили, знаходили потрібні слова – президент, помічники.

Складно сказати, що змусило його плакати, чому він так хвилювався. Напевно, це щось особисте. Можливо, він якийсь дуже сентиментальний, тонка натура, тонка душевна конституція, я не знаю. Але ти ж мужик найперше! Повинна бути якась сила внутрішня. Образили – піди забий два м'ячі Києву і цим доведи, щоб усі закрили роти. А плакати – я цього не розумію», - сказав Валяєв в ефірі Youtube-каналу Stargorod Sport.

Нагадаємо, що капітан «Шахтаря» Тайсон образився на «укання» з трибун, яке він вважав расизмом. Динамівські фанати натомість стверджують, що то була акція на підтримку плямистих сов.