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    Ломаченко провів перше відкрите тренування перед боєм з Кроллою (відео)

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    Василь Ломаченко обіцяє яскраве шоу в бої з Кроллою - Ломаченко провів перше відкрите тренування перед боєм з Кроллою (відео)
    Василь Ломаченко обіцяє яскраве шоу в бої з Кроллою
    Фото з соцмереж

    Василь був у доброму настрої

    Чемпіон WBA/WBO в легкій вазі український боксер Василь Ломаченко провів відкрите тренування перед боєм із британцем Ентоні Кроллою.

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    Під час відкритого тренування, яке відбулося в Лос-Анджелесі (США), Василь Ломаченко продемонстрував свої навички та рухи, а також поспілкувався із пресою.

    Відео відкритого тренування в залі Fortune Gym в Голлівуді з'явилося на Василевому пабліку в «Фейсбуку».

    Раніше чемпіон WBA та WBO у легкій вазі українець Василь Ломаченко пообіцяв влаштувати в США ефектне шоу для уболівальників під час бою з британцем Ентоні Кроллою. На кону стоятимуть чемпіонські пояси українця. Квитки на поєдинок Ломаченко — Кролла, який відбудеться в Лос-Анджелесі 12 квітня, коштують від 52 доларів.

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