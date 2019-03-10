Український боксер Шелестюк переміг у першому бою після півторарічної паузи (відео)



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Рішення суддів було одноголосним

Український боксер-професіонал, який виступає у напівсередній вазі, Тарас Шелестюк (17-0, 10 КО) здобув перемогу над Мартіном Анхелем Мартінесом (20-16-2, 12 KO).

Поєдинок був 8-раундовим і пройшов в Лос-Анджелесі, штат Каліфорнія (США).

У четвертому раунді мексиканець побував в нокдауні.

Судді одноголосно віддали всі раунди на користь Шелестюка (80:71, 80:71, 80:71).

Це був перший бій Тараса після півторарічної паузи. Останній свій поєдинок Шелестюк провів у липні 2017 року, нокаутувавши мексиканця Хесуса Родріґеса.





