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    Український боксер Шелестюк переміг у першому бою після півторарічної паузи (відео)

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    Український боксер Шелестюк переміг у першому бою після півторарічної паузи (відео)
    Зеркало недели

    Рішення суддів було одноголосним

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    Український боксер-професіонал, який виступає у напівсередній вазі, Тарас Шелестюк (17-0, 10 КО) здобув перемогу над Мартіном Анхелем Мартінесом (20-16-2, 12 KO).

    Поєдинок був 8-раундовим і пройшов в Лос-Анджелесі, штат Каліфорнія (США).

    У четвертому раунді мексиканець побував в нокдауні.

    Судді одноголосно віддали всі раунди на користь Шелестюка (80:71, 80:71, 80:71).

    Це був перший бій Тараса після півторарічної паузи. Останній свій поєдинок Шелестюк провів у липні 2017 року, нокаутувавши мексиканця Хесуса Родріґеса.


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