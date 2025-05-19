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Спортивна чиновниця з РФ назвала принципи допуску росіян на міжнародні старти приниженням

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Спортивна чиновниця з РФ назвала принципи допуску росіян на міжнародні старти приниженням
Вяльбе двічі була довіреною особою диктатора Володимира Путіна на виборах президента РФ

Вяльбе: Коли іноземці приймають рішення, яку людину запросити – це принизливо

Глава Федерації лижних перегонів Росії (ФЛГР) Олена Вяльбе назвала приниженням принципи допуску росіян на міжнародні старти. Про це повідомляє «Главком».

«Мені дивно, що у спорті запрошують. Що означає, що нас запрошують на Олімпійські ігри? Має їхати той, хто відібрався. Решта – приниження», – сказала Вяльбе.

Вона також вважає, що російські спортсмени самі мають ухвалювати рішення щодо участі в міжнародних змаганнях.

«Вони дорослі люди, навіщо їм радитись зі мною. Вони можуть і між собою визначитись. Мені здається, що коли іноземці приймають рішення, яку людину запросити – це принизливо. Причому, можливо, він буде не найсильнішим. Більшість спортсменів у нас із товариств «Динамо» та ЦСКА. Вони були на Дні Перемоги, на Червоній площі. І за це їх не запрошують. Це принизливо», – сказала Вяльбе.

Варто зазначити, що Вяльбе двічі була довіреною особою диктатора Володимира Путіна на виборах президента РФ і неодноразово висловлювалася на його підтримку.

Як повідомлялося, російська ковзанярка Ксенія Коржова, яку Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральною атлеткою, лайкала дописи на підтримку війни.

Зазначається, що Коржова лайкнула в Instagram чотири дописи на підтримку російської агресії довіреної особи диктатора Володимира Путіна гімнаста Микити Нагорного.

Нагорний потрапив під санкції України, Канади, США, Великої Британіє, Європейського Союзу за підтримку російської агресії проти України.

Коржова, зокрема, лайкнула дописи з Путіним, російськими військовослужбовцями та російською військовою організацією «Юнармія».

Нагадаємо, до участі у відбірному турнірі Олімпіади було допущено чотирьох російських фігуристів (два основних і два запасні): Петро Гуменник, Аделія Петросян, Владислав Дікіджі та Аліна Горбачева.

Натомість, втратили шанс поїхати на Олімпіаду росіяни, які підтримували війну і про яких писав «Главком» – у парному катанні були заявлені Анастасія Мішина та Олександр Галлямов; у танцях на льоду – Олександра Степанова та Іван Букін.

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Теги: Олімпіада спорт росія

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