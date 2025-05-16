Канцлер Німеччини Мерц: 17-й пакет санкцій проти Росії готовий

Мерц у дописі згадав про присутність Зеленського на переговорах в Туреччині

Новий пакет санкцій проти РФ може бути ухвалений вже найближчим часом

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що новий санкційний пакет проти РФ вже готовий. Про це він написав у Х, передає «Главком».

Мерц сповістив, що 17-пакет санкцій проти Росії вже готовий. Зі слів канцлера, він може бути ухвалений вже 20 травня у Брюсселі.

У дописі він згадав про переговори у Стамбулі та зазначив, що диктатор Путін, який не поїхав у Туреччину, поставив себе у невигідне становище.

Натомість президент Володимир Зеленський, який з'явився у Туреччині показав великий жест.

Раніше ми писали, що 14 травня, посли Європейського Союзу схвалили 17-й пакет санкцій проти Росії.

Посли також схвалили додаткові санкції проти Росії за порушення прав людини, гібридні втручання по всьому світу та розповсюдження хімічної зброї.

Нагадаємо, європейські лідери збираються дочекатися ймовірної ​​зустрічі між президентом України Володимиром Зеленським і російським диктатором Володимиром Путіним у Туреччині, перш ніж підштовхнути Вашингтон до посилення санкцій проти РФ.

Білий дім також підготував кілька варіантів економічного тиску на Росію. Сам Трамп також неодноразово погрожував Кремлю новими санкціями, якщо не буде припинення вогню.

Як повідомлялося, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Європейський Союз готовий запровадити значно жорсткіші санкції проти Росії, якщо цього тижня не буде досягнуто реального прогресу в припиненні війни в Україні.