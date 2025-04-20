Окупанти атакували FPV-дронами евакуаційне авто

Автівку з двома цивільними атакував дрон з осколковим боєприпасом

Російські терористи атакували FPV-дронами евакуаційне авто Гуманітарної місії «Проліска». Як інформує «Главком», про це повідомляє «Радіо Свобода» з посиланням на співробітника місії Євгена Ткачова.

Ткачов розповів, що він вивозив подружжя жителів села Зоря неподалік від Костянтинівки. За його автівкою рухалися два автомобіля з цивільними жителями, які також зголосилися евакуюватися.

Зазначається, що автівку зі співробітником «Проліски» та двома цивільними спочатку атакував дрон з осколковим боєприпасом, а потім два дрони намагалися уразити людей. Поранення отримав Євген Ткачов і цивільна жителька. Вона із чоловіком, у якого стрес, перебуває в лікарні.

Нагадаємо, російська сторона заявила, що нібито зупиняє всі бойові дії з 18:00 19 квітня до 00:00 21 квітня. Про це оголосив диктатор Володимир Путін.

Згодом президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова долучитися до формату повного припинення вогню і діятиме дзеркально до дій РФ, тобто «тиша у відповідь на тишу, удари на захист від ударів».

Сьогодні президент України Володимир Зеленський з посиланням на доповідь головнокомандувача Олександра Сирського заявив, що починаючи з 10-ї ранку спостерігається збільшення кількості російських обстрілів і застосування окупантом дронів-камікадзе.