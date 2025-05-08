Партизани влаштували диверсію в Підмосков'ї

Порушення зв'язку та енергопостачання у Підмосков’ї, яке влаштували партизани, внесло хаос в управління підрозділами

У Московській області Сили спротиву провели диверсію, внаслідок якої без зв'язку залишилася низка військових об'єктів окупантів. Про це повідомляє партизанських рух «Атеш», передає «Главком».

Зокрема, було знищено обладнання трансформаторної підстанції, що забезпечувала електро- і телекомунікаційну інфраструктуру регіону.

Після цього виникли перебої зв'язку на кількох важливих військових об'єктах росіян. Йдеться про:

629-й зенітний ракетний полк (в/ч 51857);

21-шу окрему бригаду оперативного призначення (в/ч 3641);

військове містечко, де розміщуються в/ч 20007, 03523 і 51084.

Також проблеми зафіксовано у 483-му військовому слідчому відділі СК РФ і на розподільчому складі компанії «СберЛогістика», яка виконує контракти для міністерства оборони країни-агресора.

«Порушення зв'язку та енергопостачання внесло хаос в управління підрозділами, зірвало планування і координацію між військовими об’єктами», – додали партизани.

Нагадаємо, раніше поблизу тимчасово окупованої Станиці Луганської та Луганщині сталася диверсія, яку влаштували українські партизани.

Операція була проведена агентами Сил спротиву окупації в Луганській області. Вдалося знищити трансформаторну шафу на залізниці недалеко від Станиці Луганської.

В результаті успішно проведеної диверсії була порушена логістика російських окупантів, зокрема з'явилися затримки у постачанні техніки та запчастин.