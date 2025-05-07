«Мільйони доларів». Призерка Олімпіади розповіла, як вона отримувала пропозиції щодо ескорту

Різатдінова: Я не просто послала цю людину – я пишаюся собою

Бронзова призерка Олімпіади-2016 з художньої гімнастики Ганна Різатдінова розповіла, що отримувала пропозиції щодо ескорту. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Ютуб-канал Слави Дьоміна.

«Так, це був ескорт. Дуже багато пропонували. Але я нічого не брала. Я не просто послала цю людину – я пишаюся собою. Я реально пишаюся, як відповіла: «Ви взагалі знаєте, хто я? Я – людина, яка піднімала прапор України, на честь якої грала гімн на світовій арені. І ви мені таке пропонуєте?». Спочатку одну суму, а потім за тиждень… $10 тисяч? $50 тисяч? Ну, ні. Більше, звісно. Там були мільйони доларів за довготривалі стосунки. А я не просто говорю «ні», а ще й роблю це красиво», – розповіла 31-річна Різатдінова.

Вона також зазначила, що подібні пропозиції надходили їй від помічників заможних людей.

Нагадаємо, лідери чоловічої збірної України зі спортивної гімнастики стверджують, що Українська федерація гімнастики «цілеспрямовано усуває» з посади головного тренера команди Геннадія Сартинського.

Гімнасти заявили, що через дії Федерації гімнастики України, вони готові оголосити бойкот чемпіоната Європи.

Українські гімнасти у своїй заяві повідомили, що Українська федерація гімнастики «цілеспрямовано усуває» головного тренера національної команди Геннадія Сартинського від участі у чемпіонаті Європи. Представники збірної України також звинуватили у цьому віцепрезидентку організації Стеллу Захарову.

«Усувають людину, яка на своїх плечах тримає всю підготовку національної команди. Це рішення не має жодного спортивного або логічного обґрунтування. Це – особиста помста з боку керівництва Федерації на чолі з Захаровою Стеллою Георгіївною, яка системно руйнує чоловічу гімнастику України зсередини. Ми заявляємо відкрито: без Сартинського Геннадія Людвиговича – ми, члени національної збірної України, відмовляємося брати участь у чемпіонаті Європи. Окремо повідомляємо, що наша команда направить колективне звернення до Міжнародної федерації спортивної гімнастики (FIG) з проханням розібратися в ситуації та вплинути на дії керівництва Української федерації гімнастики», – йдеться у зверненні.

Під заявою підписались члени національної збірної України зі спортивної гімнастики Назар Чепурний, Владислав Грико, Олег Верняєв, Дмитро Прудко, Єгор Перепьолкін, Стасіс Бутрімас, Ігор Дишук, Іван Рудий, Богдан Супрун та Святослав Швед.