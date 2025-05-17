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У Росії загинув один із творців ракети «Іскандер» – його вбив сантехнік

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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У Росії загинув один із творців ракети «Іскандер» – його вбив сантехнік
74-річний Недошивін після виходу на пенсію виявився нікому не потрібен, тому багато випивав
фото з відкритих джерел

Недошивіну було 74 роки, він вживав багато алкоголю

 

Один із конструкторів-розробників ракети «Іскандер» Володимир Недошивін помер у РФ. Його штовхнули зі сходів. Як інформує «Главком», про це повідомив журналіст Денис Казанський із посиланням на росЗМІ.

9 травня Недошивіна ледь живого знайшли у під'їзді вдома у Коломні.

У Росії загинув один із творців ракети «Іскандер» – його вбив сантехнік фото 1

«У Росії у п’яній бійці вбили одного із творців ракети «Іскандер» Володимира Недошивіна. Його штовхнув зі сходів у під’їзді сусід-сантехнік. Дуже російська історія», – підкреслив Казанський.

32-річний сантехнік Анатолій Колобайцев пояснив, що зіштовхнув сусіда зі сходів через те, що той помочився у під'їзді на першому поверсі.

Недошивіну було 74 роки. Він вживав багато алкоголю. Після інциденту чоловіка доправили до лікарні, але через декілька днів він помер.

Нагадаємо, головний конструктор ракетного комплексу «Іскандер-М» Олег Мамалига помер на 92-му році життя.

Раніше у Росії помер генерал-майор Олександр Харчевський, відомий льотчик-випробувач і засновник авіагрупи «Соколи Росії». Про це повідомив губернатор Липецької області Ігор Артамонов.

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Теги: зброя смерть росія історія

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