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«Великоднє перемирʼя» Путіна закінчилось: хронологія подій

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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«Великоднє перемирʼя» Путіна закінчилось: хронологія подій
колаж: glavcom.ua

Тривалість оголошеного Путіним перемир'я: з 18:00 19 квітня до 00:00 21 квітня

О 00:00 21 квітня «великоднє перемир’я» диктатора Путіна закінчилось. «Главком» публікує хронологію подій, щоб нагадати, як усе відбувалось.

Початок «великоднього перемир'я»

19 квітня близько 17:00 год. російський диктатор Володимир Путін оголосив одностороннє «великоднє перемир’я». Він наказав припинити вогонь, але водночас закликав війська бути готовими до «відбиття провокацій з боку київського режиму».

Тривалість оголошеного Путіним перемир'я: з 18:00 19 квітня до 00:00 21 квітня. 

Реакція президента Зеленського

19 квітня президент України Володимир Зеленський прокоментував оголошене російським диктатором Володимиром Путіним перемир’я. 

«А щодо чергової спроби Путіна пограти з життями людей – зараз територією України шириться повітряна тривога. О 17:15 у нашому небі зафіксовані російські ударні дрони. Українська ППО та авіація вже почали працювати на захист. «Шахеди» в нашому небі – це справжнє ставлення Путіна до Великодня і до життів людей», – написав Зеленський.

Пропозиція України про подовження перемир'я

Згодом того дня президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова долучитися до формату повного припинення вогню і діятиме дзеркально до дій РФ, тобто «тиша у відповідь на тишу, удари на захист від ударів». 

Зеленський запропонував продовжити «великоднє перемирʼя», якщо тиша справді запанує.

«Тиша у відповідь на тишу, удари на захист від ударів. Тож якщо повна тиша дійсно запанує, Україна пропонує подовжити її по закінченню великодньої доби 20 квітня надалі. Це й покаже справжні наміри Росії, бо 30 годин достатньо для заголовків, але не для справжніх заходів зміцнення довіри. Тридцять днів можуть дати миру шанс», – заявив президент України.

Відповідь Росії

Увечері 20 квітня речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Володимир Путін не давав наказу продовжити «великоднє перемир’я».

Ситуація на фронті протягом «великоднього перемирʼя»

Зеленському про ситуацію на всіх напрямках доповідав головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

В період між 18:00 19 квітня доби та 00:00 20 квітня відбулося 387 обстрілів і 19 штурмових дій російської армії. 290 разів росіяни застосовували безпілотники.

Станом на 06:00 20 квітня на фронті відбулося 59 російських обстрілів і п'ять штурмових дій окупантів. 

За час із 00:00 до 12:00 20 квітня відбулося 26 російських штурмових дій.

Згідно з даними Генштабу ЗСУ, 20 квітня станом на 22:00 відбулося 86 бойових зіткнень. Противник застосував 704 дрони-камікадзе та здійснив 1519 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ.

Росія звинуватила Україну у порушенні перемир'я

Міністерство оборони Росії заявило, що Україна нібито порушила «великоднє перемир’я» понад тисячу разів. 

В російському міністерстві заявили, що українські військові 444 рази обстріляли позиції РФ та нарахували понад 900 атак українських безпілотників.

Також у звіті міністерства йшлося про те, що під атакою були прикордонні райони Брянської, Курської та Білгородської областей.

«Внаслідок цього є загиблі та поранені серед мирного населення, а також пошкодження цивільних об’єктів», – заявили в Міноборони РФ.

Зеленський зробив Путіну нову пропозицію

Близько 22:00 20 квітня Володимир Зеленський заявив, що Україна пропонує відмовитися від будь-яких ударів далекобійними дронами та ракетами по цивільній інфраструктурі на термін щонайменше 30 діб із можливістю продовження.

«Якщо Росія не погодиться на такий крок, це буде доказом, що вона хоче робити й надалі тільки те, що знищує життя людей і продовжує війну», – сказав президент.

Реакція США на великоднє перемир'я між Україною та РФ

Державний департамент США заявив, що буде вітати продовження після неділі одноденного пасхального припинення вогню, оголошеного російським диктатором Володимиром Путіним, попри те, що раніше Кремль заявив, що наказу про продовження не було.

Речник Держдепартаменту заявив, що вони бачили оголошення президента Путіна про тимчасове припинення вогню у зв'язку з Великоднем. І наголосив, що США, як і раніше віддані досягненню повного та всеосяжного припинення вогню в Україні.

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Теги: перемир'я авіація Міноборони путін Міноборони РФ військові Володимир Зеленський Україна президент Дмитро Пєсков росіяни Олександр Сирський росія

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