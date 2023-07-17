Спортсмена, який вимагав виключити Бубку з НОКу, покарають?

Скелетоніста Гераскевича можуть виключити з комісії атлетів НОК, бо він піднімав питання щодо ймовірної співпраці бізнесу Бубки з терористами ДНР

Після публікації у ЗМІ розслідування, в якому йдеться про те, що російська фірма «Монблан», яка належить легендарному легкоатлету Сергію Бубці та його брату Василю, працює на тимчасово окупованих територіях та співпрацює з терористами, скелетоніст Владислав Гераскевич ініціював засідання комісії атлетів НОК, де вимагав розглянути питання про позбавлення Бубки членства в НОК. Очікувано засідання закінчилося скандалом, а сам Гераскевич впевнний, що його хочуть виключити з НОК. Про це Гераскевич розповів в інтерв'ю «Главкому».

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Після того, як з'явилося розслідування ймовірний бізнес легендарного легкоатлета Сергія Бубки та його брата з окупантами та ворогами України, Гераскевич захотів обговорити це питання з іншими членами комісії атлетів НОК, проте його проігнорували. Він розповів, що ініціював засідання комісії атлетів НОК, а вже на наступний день прийшов його порядок денний, де вже там були інші питання, а чомусь питання щодо Бубки не включили.

«Чим же закінчиться історія? Я буду, як член НОК, від себе подавати клопотання на етичну комісію, буду подавати клопотання на виконком НОК, я також це буду висвітлювати, тому що я маю на це право. Чим закінчиться наша історія… Вже є розуміння, що починається процес позбавлення мене членства комісії в НОК України… З їхньої сторони процес вже розпочався», – наголосив Гераскевич.

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За його словами, його вже намагаються виключити з НОКу, проте він не може розповісти подробиці.

Нагадаємо, що журналісти Bihus.info з'ясували, що фірма «Монблан», яка належить Сергієві Бубці та його братові Василю, працює на тимчасово окупованих територіях України та веде бізнес з окупантами. «Монблан» – давній родинний бізнес екс-президента НОК. Це компанія, основним видом діяльності якої є торгівля пальним.

Міністр молоді і спорту України Вадим Гутцайт заявив, що Сергій Бубка судитиметься з Bihus.Info через нещодавнє журналістське розслідування.