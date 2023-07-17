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«Медіа брешуть». Як комісія атлетів НОК обговорювала ймовірну співпрацю фірми Бубки з окупантами

Оксана Воронцова
glavcom.ua
«Медіа брешуть». Як комісія атлетів НОК обговорювала ймовірну співпрацю фірми Бубки з окупантами
Фірма Сергія Бубки, ймовірно, співпрацює з окупантами
фото з відкритих джерел

Скелетоніст Владислав Гераскевич ініціював засідання комісії атлетів НОК, де вимагав розглянути питання про позбавлення Бубки членства в НОК

Після публікації у ЗМІ розслідування, в якому йдеться про те, що російська фірма «Монблан», яка належить легендарному легкоатлету Сергію Бубці та його брату Василю, працює на тимчасово окупованих територіях та співпрацює з терористами, скелетоніст Владислав Гераскевич ініціював засідання комісії атлетів НОК, де вимагав розглянути питання про позбавлення Бубки членства в НОК. Очікувано засідання закінчилося скандалом. Навіть за тимчасове відсторонення Бубки з усіх членів комісії атлетів НОК проголосував лише один її представник – сам Гераскевич.

В інтерв’ю «Главкому» Гераскевич розповів, що на засіданні комісії «казали лише, що медіа брешуть постійно…». «Атмосфера така була, що ми підтримуємо Бубку, бо медіа брешуть», – зазначив спортсмен.

Гераскевич каже, що він не один у боротьбі за правду. «Я скажу, що підтримки у мене багато, і є багато великих спортсменів, які мене підтримують», – запевнив він.

На уточнююче запитання, чи є підтримка саме в цій комісії атлетів НОК, Гераскевич сказав, що «є кілька спортсменів, з якими ми переписуємося». Він відмовився назвати їхні імена. «Знову ж таки, я в своїх публікаціях не зазначав, хто був присутнім на комісії, хто був відсутній. Тобто я сказав, що я один голосував за. Я проявив зі своєї сторони повагу до колег. Але навіть, якщо я говорю, що лише я голосував за рішення щодо виключення Бубки з виконкому НОК, навіть якщо висвітлюю як це все відбувалося, я не порушую нічого. Тому що згідно з статутом НОК, в нас є право висвітлювати всю нашу професійну діяльність», – зазначив Гераскевич.

Нагадаємо, журналісти Bihus.info з'ясували, що фірма «Монблан», яка належить Сергієві Бубці та його братові Василю, працює на тимчасово окупованих територіях України та веде бізнес з окупантами. «Монблан» – давній родинний бізнес екс-президента НОК. Це компанія, основним видом діяльності якої є торгівля пальним.

Міністр молоді і спорту України Вадим Гутцайт заявив, що Сергій Бубка судитиметься з Bihus.Info через нещодавнє журналістське розслідування

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Теги: окупанти спорт розслідування Україна Сергій Бубка Владислав Гераскевич

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