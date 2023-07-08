Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Родинна фірма Сергія Бубки продає пальне окупантам – розслідування

Надія Карбунар
glavcom.ua
Родинна фірма Сергія Бубки продає пальне окупантам – розслідування
У 2001 році Бубка отримав звання «Героя України»
фото: bihus.info

На початку 2023 року фірма «Монблан» з’явилася в російському реєстрі юридичних осіб

Російська фірма «Монблан», яка належить братам Сергію та Василю Бубкам, працює на тимчасово окупованих територіях та співпрацює з терористами. У травні 2023-го року компанія уклала офіційні контракти з окупантами на постачання пального на понад 800 тисяч рублів. Про це йдеться в сюжеті Марії Землянської для Bihus.Info.

Фірма «Монблан» – старий родинний бізнес Сергія Бубки. Українська компанія була створена у Донецьку з основним видом діяльності – торгівля пальним. За даними українського реєстру юридичних осіб, навіть після окупації частини Донбасу, компанія не була закрита, а, окрім самого Сергія Бубки, власниками бізнесу значаться його рідний брат Василь та матір Валентина. Ще до 2014 р. «Монблан» брав участь в українських тендерах і вигравав підряди на постачання пального та їжі на мільйони гривень щороку. Після окупації Донецька фірма змінила юридичну адресу на Волноваху (на той час не окуповану) і продовжила брати участь в українських тендерах. Востаннє вона засвітилася у публічних торгах у 2018-му році.

Родинна фірма Сергія Бубки продає пальне окупантам – розслідування фото 1

На початку 2023 р. фірма «Монблан» з’явилася в російському реєстрі юридичних осіб. Реєстрація в базах країни-агресора відбувалася після того, як там ухвалили закон, що всі компанії на окупованих територіях мають привести документи у відповідність до законодавства РФ. На відміну від українського реєстру, в базах терористів адреса реєстрації фірми знову зазначена як Донецьк, а власниками компанії записані лише Сергій Бубка та його брат. Василь Бубка також значиться директором цієї компанії.

Родинна фірма Сергія Бубки продає пальне окупантам – розслідування фото 2

У травні 2023 р. російська фірма «Монблан» братів Бубок почала офіційно торгувати з терористами. Журналісти Bihus.Info знайшли 3 контракти на постачання пального для структур окупантів, опубліковані на порталі закупівель РФ. Так, 4 травня компанія уклала угоду з так званим «республиканским реабилитационным центром министерства здравоохранения ДНР» на майже 100 тисяч рублів. За ці гроші вона має надати окупантам 2000 літрів пального.

Наступна угода датована 26-м травня. Фірма «Монблан» продала 11,5 тисячі літрів пального на майже 669 тисяч рублів «федеральному казенному учреждению «Центр по обеспечению деятельности казначейства России».

Останній контракт від 30-го травня. 1 200 л пального на 63 тисячі рублів компанія Бубок продала так званому «Республиканскому казначейству ДНР».

За угодами фірма «Монблан» продає не саме пальне, а талони на нього. Використати їх можна на заправках «Монблану». Наразі їх як мінімум шість, усі – на тимчасово окупованих Росією українських територіях: чотири в Донецьку, по одній – у Макіївці та біля Волновахи. 

На всіх контрактах з окупантами стоїть підпис Василя Бубки, як керівника компанії. Також в реєстраційних документах зазначено, що він є громадянином РФ. А Сергій Бубка в цих же документах значиться громадянином України.

Як відомо, Сергій Бубка – видатний спортсмен та відомий в усьому світі легкоатлет. 35-разовий рекордсмен світу зі стрибків з жердиною. Чемпіон Європи та світу, Олімпійський чемпіон. З 2005-го по 2022-й очолював Національний олімпійських комітет. У 2001 році Бубка отримав звання «Героя України».

Нагадаємо, зі складу Національного олімпійського комітету України офіційно виключили Андрія Шевченка, Григорія Суркіса, Нестора Шуфрича та ще низку осіб.

Читайте також:

Теги: легкоатлет торгівля гроші бізнес закон документи Донецьк звання героя розслідування Сергій Бубка реєстрація пальне

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Громадянська позиція відомого спортсмена Бубки й досі викликає питання
Чому мовчить Бубка? Нардепка Саладуха прокоментувала скандал із зникненням коштів від МОК
17 лютого, 18:54
Сергій Бубка розповідає, як виплеснути енергію в потрібний час
Бубка вишикував українських олімпійців у Токіо
22 липня, 2021, 14:17
Сергій Бубка порадив чекати чотири тижні
Очільник НОК України Бубка виступив із заявою щодо Олімпіади-2020
24 березня, 2020, 09:29

Події в Україні

Родинна фірма Сергія Бубки продає пальне окупантам – розслідування
Родинна фірма Сергія Бубки продає пальне окупантам – розслідування
Замінування Запорізької АЕС: розвідка повідомила про стан енергоблоків
Замінування Запорізької АЕС: розвідка повідомила про стан енергоблоків
Легіон «Свобода Росії» планує ще один рейд на територію РФ
Легіон «Свобода Росії» планує ще один рейд на територію РФ
Росія почала підготовку до боїв у Криму – Міноборони
Росія почала підготовку до боїв у Криму – Міноборони
500 днів війни: Зеленський опублікував потужне відео
500 днів війни: Зеленський опублікував потужне відео
ЗСУ наступають на Мелітопольському та Бердянському напрямках – Генштаб
ЗСУ наступають на Мелітопольському та Бердянському напрямках – Генштаб

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
56K
Кияни перелякалися сповіщення від КМВА
35K
Путін відправив на ЗАЕС свого «смотрящого». Розвідка оприлюднила плани Кремля
23K
Військові хакери покарали російський бізнес до ювілею Залужного (фото)
16K
«Путина опять обманули». Кремлівська пропаганда в істериці через повернення азовців в Україну
11K
Юрій Луценко: Я категорично проти українського «побєдобєсія»
6560
Україна та Туреччина підписали меморандум про співпрацю: подробиці

Новини

500 днів війни: окупанти ведуть безуспішні атаки на п’ятьох напрямках
Сьогодні, 06:48
«Спека втікатиме звідусіль»: синоптики дали прогноз погоди на 8 липня
Сьогодні, 05:15
8 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:02
Грозові дощі та спека: прогноз погоди на 7 липня
Вчора, 05:38
7 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:03
Спека та місцями грози: прогноз погоди на 6 липня
6 липня, 05:39

Прес-релізи

Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
29 червня, 15:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту