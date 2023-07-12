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Бубка передав погрозу журналістам через розслідування про його сімейний бізнес

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Бубка передав погрозу журналістам через розслідування про його сімейний бізнес
Журналісти Bihus.info з'ясували, що фірма «Монблан», яка належить Сергієві Бубці працює на тимчасово окупованих територіях України
фото з відкритих джерел

Гутцайт заявив, що Сергій Бубка судитиметься з Bihus.Info через нещодавнє журналістське розслідування

Міністр молоді і спорту України Вадим Гутцайт заявив, що Сергій Бубка судитиметься з Bihus.Info через нещодавнє журналістське розслідування. Його слова передає Tribuna.com.

«Є два аспекти в цьому питанні. Є питання про, нібито, скоєний злочин. Це питання до правоохоронних органів. Ми очікуватимемо, як вони розглядатимуть це питання. Стосовно Національного олімпійському комітету, я вже поставив завдання етичній комісії вивчити та розглянути це питання, можливо, звʼязатись з етичною комісією МОК, щоб зʼясувати подробиці. Ми спілкувались з Бубкою Сергієм Назаровичем. Він відповів, що готує позов до суду й захищатиме свою честь», – сказав Гутцайт.

Раніше журналісти Bihus.info з'ясували, що фірма «Монблан», яка належить Сергієві Бубці та його братові Василю, працює на тимчасово окупованих територіях України та веде бізнес з окупантами. «Монблан» – давній родинний бізнес екс-президента НОК. Це компанія, основним видом діяльності якої є торгівля пальним.

Нагадаємо, вчора, 11 липня, українська тенісистка Еліна Світоліна (№76 WTA) зустрічалася з першою ракеткою світу Ігою Свьонтек (№1 WTA) з Польщі у чвертьфіналі Вімблдону.

До слова, у Вільнюсі, 11 липня, під час матчу першого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів між литовським «Жальгірісом» і північномакедонською «Стругою» глядачі вигукували гасла «Слава Україні» і «Героям слава».

Теги: спорт розслідування Мінмолодьспорт Сергій Бубка Вадим Гутцайт

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