Бубка передав погрозу журналістам через розслідування про його сімейний бізнес

Гутцайт заявив, що Сергій Бубка судитиметься з Bihus.Info через нещодавнє журналістське розслідування

Міністр молоді і спорту України Вадим Гутцайт заявив, що Сергій Бубка судитиметься з Bihus.Info через нещодавнє журналістське розслідування. Його слова передає Tribuna.com.

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«Є два аспекти в цьому питанні. Є питання про, нібито, скоєний злочин. Це питання до правоохоронних органів. Ми очікуватимемо, як вони розглядатимуть це питання. Стосовно Національного олімпійському комітету, я вже поставив завдання етичній комісії вивчити та розглянути це питання, можливо, звʼязатись з етичною комісією МОК, щоб зʼясувати подробиці. Ми спілкувались з Бубкою Сергієм Назаровичем. Він відповів, що готує позов до суду й захищатиме свою честь», – сказав Гутцайт.

Раніше журналісти Bihus.info з'ясували, що фірма «Монблан», яка належить Сергієві Бубці та його братові Василю, працює на тимчасово окупованих територіях України та веде бізнес з окупантами. «Монблан» – давній родинний бізнес екс-президента НОК. Це компанія, основним видом діяльності якої є торгівля пальним.

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Нагадаємо, вчора, 11 липня, українська тенісистка Еліна Світоліна (№76 WTA) зустрічалася з першою ракеткою світу Ігою Свьонтек (№1 WTA) з Польщі у чвертьфіналі Вімблдону.

До слова, у Вільнюсі, 11 липня, під час матчу першого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів між литовським «Жальгірісом» і північномакедонською «Стругою» глядачі вигукували гасла «Слава Україні» і «Героям слава».