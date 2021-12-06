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    США оголосять дипломатичний бойкот Олімпіаді в Пекіні

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    Адміністрація Джо Байдена готує важливе рішення щодо Ігор у Пекіні - США оголосять дипломатичний бойкот Олімпіаді в Пекіні
    Адміністрація Джо Байдена готує важливе рішення щодо Ігор у Пекіні
    фото з відкритих джерел

    Рішення продиктоване порушенням прав людини в Китаї

    США вже цього тижня мають намір оголосити дипломатичний бойкот зимовим Олімпійським іграм у Китаї. Про це повідомив CNN з посиланням на кілька джерел.

    Президент США Джо Байден у листопаді заявив журналістам, що розмірковує над оголошенням дипломатичного бойкоту, бо законодавці від обох партій виступили за нього на знак протесту за порушення прав людини в Китаї. США не повністю бойкотуватимуть Ігри, тому спортсмени зможуть брати участь в Олімпіаді. Востаннє повний бойкот Олімпіаді США оголошували у 1980 році через введення Радянським Союзом військ в Афганістан.

    У відповідь на заяву Байдена представник МЗС Китаю Чжао Ліцзянь повідомив, що Пекін ухвалить «рішучі контрзаходи» проти адміністрації президента США, якщо бойкот продовжиться.

    XXIX зимові Олімпійські ігри відбудуться у Пекіні з 4 по 20 лютого 2022 року.

    Раніше запрошення відвідати Олімпіаду в Пекіні отримав президент РФ Владімір Путін, хоча всім чиновникам країни-агресора заборонено відвідувати спортивні змагання такого рівня.

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    Теги: Олімпіада Джозеф Байден Китай
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    США оголосять дипломатичний бойкот Олімпіаді в Пекіні